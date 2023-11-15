Федеральный бюджет на 2024-2026 гг. принят во втором чтении Госдумой Экономика

Фото: с сайта "Единой России"

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учетом поправок "Единой России" принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 трлн рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 млн семей, горячее питание будут получать 7 млн школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% - это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно.

По предложению "Единой России" на 6 млрд рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 млрд рублей.

9 млрд рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы "Профессионалитет". Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, а также решить поставленную Президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10-х классов программированию - 3 млрд рублей. За счёт этого в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Еще одно направление - детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы "Единая Россия" предусмотрела еще 3 млрд рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам "Единой России", дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 трлн рублей. В том числе, партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это предусматривает народная программа "Единой России". На данные цели направят 6 млрд рублей.

На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 млрд рублей. Дополнительно выделят 11,5 млрд на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 млрд рублей – на развитие экспорта сельхозпродукции. Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей выделят 21 млрд рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. На это выделят 15 млрд рублей. И 9 млрд рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Все поправки "Единая Россия" проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объем составляет почти 140 млрд рублей.

В Нижегородской области Законодательным собранием, региональным правительством совместно с отраслевыми ведомствами также ведется работа по формированию проекта областного бюджета на следующий год.

Как подчеркнула первый заместитель председателя ЗСНО, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, выполнение народной программы партии, социальных обязательств перед нижегородцами – основной приоритет работы депутатов фракции "Единой России" над главным финансовым документом региона.

"Финансированием на 2024 год обеспечены все важнейшие социальные направления: образование, здравоохранение, социальная политика, поддержка участников СВО и членов их семей. Мы практически вдвое увеличиваем средства на строительство школ (до 8,2 млрд рублей), индексируем более чем на 7% социальные выплаты, увеличиваем финансирование госпрограмм развития образования на 10 млрд рублей и здравоохранения на 3 млрд рублей по сравнению с 2023 годом", - отметила Ольга Щетинина.

Она также напомнила, 1 млрд 200 млн рублей заложено на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Жители области сами решат, куда их направить: на строительство и ремонт дорог, тротуаров, спортивных и детских площадок, памятников или других объектов.

"В центре внимания – решение задач по достижению технологического лидерства и поддержка промышленных предприятий, повышение качества среднего профессионального образования и развитие сельских территорий. Депутаты работают над тем, чтобы все направления народной программы партии получили необходимое финансирование на региональном уровне", - добавила руководитель фракции "Единой России".