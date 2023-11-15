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Общество

Нижегородское правительство объявило тендер на возведение Центра Бокса в Городце

16 ноября 2023 10:39  [126] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

ГКУ "Нижегородстройзаказчик" ищет подрядчика на строительство Центра бокса в Городце. Информация об этом размещена на площадке "Ростендер".

Согласно условиям, здание спортивного учреждения должны возвести в течение 12 месяцев - до конца 2024 года. Стоимость контракта - 111,5 млн рублей, которые будут выделены из регионального бюджета.

Заявки от компаний принимаются до 23 ноября, а итоги тендера будут объявлены уже на следующий день.

Напомним, Центр бокса построят на улице Новой - восточнее дома №122. Общая площадь объекта составит 955,8 кв.м.

Здание будет состоять из крытого одноэтажного зала с рингом и двухэтажной административно-бытовой части.

Помимо помещений для занятий спортом в здании будут оборудованы раздевалки для спортсменов, помещения для реабилитации (сауна с душевой кабиной и комнатой отдыха), помещение для тренерского состава и методиста, инвентарная для хранения спортивного инвентаря и медпункт.

Открытие спорткомплекса обсуждалось давно. Поиск подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ для строительства объекта стартовал в сентябре 2021 года.

В 2022 году проект прошёл госэкспертизу, однако в областном бюджете не оказалось средств на строительство. Известные спортсмены несколько раз обращались за помощью к правительству Нижегородской области, и в августе 2023 года состоялась торжественная церемония закладки "капсулы времени" в основание будущего центра бокса.

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Теги:
Бокс Городец Строительство
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