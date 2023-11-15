Депутаты ЗСНО обсудили развитие агротуризма на выездном совещании в Ковернинском районе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили развитие агротуризма в регионе в ходе выездного совещания, которое состоялось в Ковернинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, парламентарии посетили один из лучших объектов сельского туризма в Нижегородской области - турбазу "Глубинка со вкусом". Он вошел в десятку лучших проектов, реализуемых в рамках федеральной грантовой поддержки "Агротуризм" в России, инвестиции в реализацию проекта составили 9,5 млн рублей.

Как рассказал организатор проекта Владимир Храмов, в ходе посещения объекта туристы знакомятся с деятельностью козьей фермы, участвуют в мастер-классах по приготовлению сыров и колбас, а также сами выпекают хлеб в русской печи.

К началу 2024 года на территории турбазы откроются 10 гостевых домиков, русская баня, игровая площадка для детей, зона отдыха.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин похвалил данный проект.

"Он имеет большое экономическое и социальное значение для Ковернинского муниципального округа. Благодаря его реализации развивается не только внутренний туризм, но и отечественное сельскохозяйственное производство, изготавливаются качественные продукты питания", - поделился впечатлениями Евгений Люлин.

В ходе совещания депутаты отметили, что нижегородские аграрии активно участвовали в конкурсах на получение федеральных грантов в 2022 году. Конкурсный отбор прошли 3 фермерских хозяйства, благодаря чему в 2023 году они реализуют проекты на общую сумму 27,5 млн рублей.

"Депутаты Законодательного Собрания внимательно следят за развитием этих проектов. Один из них реализуется на Бору, другой в Павловском муниципальном округе. Летом мы побывали на двух объектах. В Павлове развивается главное направление – рыбоводство, что позволило в прошлом году в 4 раза увеличить количество туристов. Борчане привлекают гостей развитием оленеводства. Число желающих посетить оленеводческую ферму в этом году выросло в три раза", - отметил председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин

Евгений Люлин также добавил, что регион входит в топ-5 лидеров по реализации федеральных грантовых проектов в сфере агротуризма в России.

"Этого результата удалось достичь благодаря поддержке участников программы со стороны региональных властей – мы стараемся максимально включаться в решение возникающих проблем. Сегодня обсудили существующие сложности с подключением к электросетям, проблемы при строительстве дорог и нехватку оборотных средств, когда хозяйство только начинает развивать свою деятельность. Мы говорили о возможных путях решения этих вопросов, работа будет продолжена в профильном комитете. Конечно, мы пока находимся в самом начале пути по развитию агротуризма, предстоит сделать еще очень многое. Необходимо разрабатывать новые проекты, наполнять это туристическое направление новыми смыслами, организовывать культурные и просветительские мероприятия, насыщать создаваемые места событиями, чтобы повышать туристическую привлекательность. Нужно изучить опыт других регионов, ведь у них могут быть свои находки", - рассказал Евгений Люлин.

В следующем году число получателей федеральных грантов среди нижегородских фермеров вырастет: агротуризм также будет развиваться в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что четыре фермера из Нижегородской области получат грант на развитие агротуризма по итогам конкурса.

Напомним, что первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе.