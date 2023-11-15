Восемь аварий с маломерными судами произошло на реках Нижегородской области с начала года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Восемь аварий с маломерными судами произошло на реках Нижегородской области в 2023 году, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, жертвами данных происшествий на воде стали семь человек.

Еще 13 человек в результате аварии с участием маломерного судна были спасены, из них трое получили различные травмы.

Общая сумма штрафов, наложенных ГИМС МЧС РФ по Нижегородской области на владельцев маломерных судов в этом году составила почти 1,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, почти 310 нарушения правил использования маломерных судов выявили в Нижегородской области с 2020 по 2022 год.