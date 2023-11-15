Объявление о проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН" Бизнес

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Объявлены электронные аукционы на повышение по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:

Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, д. 8. Номер процедуры на торговой площадке "Росэлторг": COM15112300055

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru.

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 18.12.2023 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок: 20.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения Процедуры (торгов): 21.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Подведения итогов Процедуры (торгов): 22.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Красноармейская, д.1. Номер процедуры на торговой площадке "Росэлторг": COM15112300054

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru.

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 18.12.2023 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок: 20.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения Процедуры (торгов): 21.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Подведения итогов Процедуры (торгов): 22.12.2023 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru