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Общество

Россиян предупредили о новой магнитной буре в третьей декаде ноября

16 ноября 2023 16:54  [99] Общество

Фото: с сайта tesis.lebedev.ru

Новая магнитная буря уровня G1 обрушится на Землю на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН.

Согласно информации, магнитосфера нашей планеты будет неспокойной с 22 по 26 ноября. Слабые геомагнитные возмущения ожидаются, в частности, 22, 24 и 25 ноября. 23 и 26 ноября магнитосфера сохранится возмущённой.

Стоит отметить, что мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале, и G1 — самый слабый уровень. Но даже он становится причиной полярных сияний, которые, например, в начале ноября наблюдали жители многих регионов России.

Напомним, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.

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Теги:
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