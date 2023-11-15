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Общество

Выкса представит Нижегородскую область в "Атласе сервисно-инфраструктурных решений АСИ"

16 ноября 2023 15:18  [4] Общество

Команда Агентства стратегических инициатив и Центра стратегических разработок (ЦСР) в рамках работы над "Атласом сервисно-инфраструктурных решений", провела третью выездную сессию с экспертами, представителями бизнеса и местными властями в Выксе Нижегородской области.

"Атлас" разрабатывается Агентством и ЦСР по программе "Новая миссия городов". В него войдут лучшие практики городов-заводов, а также городов с высоким научно-техническим потенциалом, городов-форпостов и городов-курортов. Презентация "Атласа" запланирована на весну 2024 года.

Эксперты посетили градообразующие промышленные объекты Выксы, ознакомились с социокультурными инициативами, изучили лучшие практики и решения для российских городов-заводов. За последние пять лет Выкса повысила качество жизни горожан: согласно Индексу качества городской среды, рейтинг города в 2022 году вырос с 185 до 210 из 360 возможных.

"Высокий фактор вовлеченности жителей города, поддержка социального предпринимательства, семей с детьми, имеющих особенности, широкий спектр программ на поддержку ЗОЖ сотрудников предприятия и членов их семей, поддержка творчества и инициатив местных жителей — это далеко не исчерпывающий перечень того, что мы выявили. Самым важным нашим открытием стали люди: тренер, который вырастил 11 чемпионов мира по самбо среди взрослых из числа местных жителей, харизматичный 14-летний гид-экскурсовод и лидер сообщества скейтбордистов, который ценит тишину, природу и возможность быть в числе тех, кто развивает город. Каждый из них по-настоящему вовлечен, гордится и делает место, в котором живет, каждый день лучше", - заявила директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

Выксунский металлургический завод (ВМЗ) является градообразующим предприятием, входящее в холдинг ОМК. Кроме него, в городе действует производство дробильной техники "Дробмаш" и "Завод корпусов", который производит бронекорпусы для машин. Представители ОМК отметили, что для привлечения и удержания сотрудников заводов необходимо стимулировать обучение рабочим специальностям и повышать квалификацию работников, наполнять инфраструктуру качественными сервисами. 

Отдельное внимание в Выксе уделяется медицине: планируется построить диагностический центр. Это первый проект в сфере ГЧП в нижегородском здравоохранении.  Одним из профилей центра станет промышленная медицина: по заказу предприятий он будет проводить плановые медицинские осмотры рабочих. Также при поддержке ОМК в городе больше десяти лет проходит "Выкса-фестиваль" (ранее "Арт-овраг"), считающийся одним из самых успешных социокультурных проектов среди моногородов. Кроме того, пользуется популярностью промышленный туризм. 

"Одна из ключевых особенностей городов-заводов является наличие у городских властей сильного партнера - градообразующего предприятия. Убеждена, что сегодня все эксперты будут единогласны. Экскурсия "По углам", проводимая при поддержке ОМК местными жителями, - это уникальный самобытный сервис. За такими впечатлениями стоит ехать. Кроме того, просто и зачастую на личных примерах рассказывая, жители искренне влюбляются в свой город, гордятся им.  В городе реализовано много интересных решений - муралы, объекты паблик-арта. Но главное - это поддержка местных инициатив и молодежных движений: художников, дизайнеров, скейтбордистов. Все это создает те самые нужные сервисы, обогащающие жизнь молодежи, гостей города и всех жителей", - отметила замдиректора ЦСР Татьяна Караваева.

"Выкса – один из малых городов, где муниципалитет использует любые возможности для роста и решения вопросов территории, будь то нацпроекты или другие целевые программы развития. Мы уже делаем акцент на расширении сферы услуг, увеличении точек общепита и мест размещения, понимая, что кумулятивный эффект в сервисных направлениях даст последующее развитие для туризма, малого и среднего бизнеса и роста экономического благосостояния. Наряду с реализацией экопрограммы по переводу общественного транспорта на газ в городском автопредприятии, для местного такси также закуплены электромобили. В этом году в Выксе, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", начаты работы по благоустройству одного из пляжей и созданию глэмпинга. Это первый подобный проект в округе", - сообщил первый замглавы администрации города Игорь Пономарев.

Ранее сообщалось, что ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма.

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Теги:
АСИ Выкса Социальные проекты
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