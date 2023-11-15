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Бизнес

Обучение для инвеступолномоченных "Инвестдрайвер" прошло в Нижегородской области

16 ноября 2023 15:34  [104] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области совместно с региональным правительством провела VII модуль обучающей программы для инвестиционных уполномоченных региона "Инвестдрайвер".

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский рассказал об организации в регионах России системной работы по сопровождению инвестиционных проектов с учетом внедрения регионального инвестстандарта. Заместитель главы Дзержинска Юлия Ашуркова на встрече поделилась опытом выстраивания работы с инвесторами на примере муниципального образования. После этого заместитель гендиректора Корпорации развития по стратегии и развитию Антон Гаранин рассказал о едином регламенте сопровождения инвестиционных проектов на территории Нижегородской области по принципу "одного окна", который был обновлен в сентябре 2023 года, и об алгоритме сопровождения инвестпроектов.

Также участникам седьмого модуля были представлены возможности инвестиционного портала Нижегородской области. Чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные, консультационные, образовательные меры господдержки, получить информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что благодаря реализованным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки экономика Нижегородской области смогла преодолеть негативное влияние санкционного давления. В первом полугодии 2023 года объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 19% в сопоставимых ценах и составил 212,6 млрд рублей.

"Немаловажная роль в формировании благоприятного инвестклимата в регионах сейчас отводится муниципалитетам. Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов поручил внедрить муниципальный инвестсстандарт во всех субъектах РФ. Это обязательный набор требований по сопровождению инвестпроектов в муниципалитетах по аналогии с региональным инвестстандартом. Уверен, что планомерное и последовательное внедрение элементов муниципального инвестстандарта, активное участие в этом инвестиционных уполномоченных положительно повлияет на весь регион", - подчеркнул Денис Исмагилов.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что повышение квалификации инвеступолномоченных необходимо для привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона.

"Для нас критически важным является повышение уровня жизни людей. Это происходит, когда растет ВРП региона, объем поступающих налогов, когда развивается бизнес", – добавил он.

Как сообщалось ранее, нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток".

Напомним также, что нижегородский инвестпортал и Корпорация развития признаны лучшими в России.

 

 

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Теги:
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