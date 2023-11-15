Российские сканеры для оцифровки документов поступили в нижегородские архивы Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

В нижегородские архивы поступила новая техника для оцифровки документов - планетарные (книжные) сканеры отечественного производства.

Как сообщили в Комитете по делам архивов Нижегородской области, сканеры закуплены за счёт регионального бюджета в рамках программы по импортозамещению.

Благодаря этой аппаратуре архивы получили возможность потоковой бесконтактной оцифровки документов любого формата и размера, а также позитивов и негативов на плёнке и на стекле. Встроенный компьютер позволяет автоматически преобразовать изображения в готовый электронный образ документа.

Стоит отметить, что в работе сканеров используется LED-система освещения без инфракрасного и ультрафиолетового излучений - это абсолютно безвредно как для документов, так и для сотрудников архива.

"Отечественные сканеры обеспечивают высокую скорость и качество оцифровки. Цифровые копии – это большое удобство для пользователей, которые получают удалённый доступ к архивным документам", - отметил директор Государственного архива спецдокументации Нижегородской области Сергей Курицын.

В Комитете по делам архивов рассказали, что стоимость сканера, который установлен в лаборатории обеспечения сохранности документов, составляет более 4,9 млн рублей, а сканера в Госархиве специальной документации – около 3,9 млн рублей.

Напомним, оцифровка документов в архивах региона проводится с 2005 года и является одним из важнейших направлений информатизации. Она обеспечивает сохранность подлинников, а доступ к ним, благодаря цифровой копии, получает гораздо больший круг людей. На данный момент в нижегородских архивах оцифровано более 155 тысяч единиц хранения - это около 3,3 млн кадров.