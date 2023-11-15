Эн+ открыл прием заявок на новый грантовый конкурс "Города со знаком плюс" Общество

Энергохолдинг Эн+ дал старт новому грантовому конкурсу "Города со знаком плюс", целью которого является развитие комфортной социальной среды в городах присутствия компании. Грантовый фонд составляет 50 млн рублей, а грантополучатель может получить от 3 до 5 млн рублей.

Конкурс пройдет в 7 городах — Нижний Новгород, Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Братск, Дивногорск, Улан-Удэ и будет проводиться по четырем направлениям: общество, образование, экология и досуг. Прием заявок начинается 15 ноября 2023 года и продлится до 15 февраля 2024 года.

Для потенциальных грантополучателей состоится серия мероприятий: онлайн-презентация, образовательные вебинары, очные консультации. Так, онлайн-презентация грантового конкурса состоится уже 22 ноября, где будет представлен успешный кейс по реализации социального проекта. Кроме того, будет показано, как заполнить анкету, которая поможет определиться с образовательным треком для будущих грантозаявителей.

"Четыре года назад мы запустили грантовый конкурс, который был призван поддержать всех тех, кто так же, как и мы, неравнодушен к природе и экологии. За это время поступило 640 заявок, из которых 81 стали победителями. В поддержку нашего конкурса мы проводили масштабную образовательную программу и консультационную поддержку своих заявителей. Время выходить на новый уровень. Мы предлагаем всем, кто заинтересован в появлении в городах Эн+ современных благоустроенных общественных и образовательных пространств, мастерских по развитию творчества, классных мест для общения и социализации, поддержать нашу инициативу и принять участие в конкурсе", — отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Напомним, грантовый конкурс экологических проектов в этом году собрал 211 проектов из 5 регионов, а общий призовой фонд составил 13 млн. рублей. Победители получили на реализацию своих идей по 600 тыс. руб. каждый. В Нижнем Новгороде грантовую поддержку Эн+ получил проект "Тайны реки Левинки", в рамках которого была создана благоустроенная экологическая тропа протяженностью 1 километр.

"Благодаря выигранному нами гранту Эн+, даже небольшая прибрежная полоса в городской черте смогла стать полезной и для прогулок, и для экологического образования. В процессе благоустройства мы организовали ряд мероприятий для школьников и жителей, а кто-то даже присоединился к нашей экологичной команде, - отмечает руководитель проекта по созданию экологической тропы "Тайны реки Левинки" Елена Колпакова. - Важно отметить ценность инициативы компании Эн+ и ее основателя Олега Дерипаски. Такие грантовые конкурсы позволяют увидеть практические результаты в развитии городской среды и, что немаловажно, вовлечь в этот процесс молодежь".

Узнать подробности о конкурсе "Города со знаком плюс" и ознакомиться с положением можно на сайте (enplus-grant.ru).