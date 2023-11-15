"Группа Отелей "ЛЕГЕНДА" вступила в ассоциацию "Байкал без пластика" Бизнес

Управляющая компания "Группа Отелей ЛЕГЕНДА" (входить в ГК "Волгаэнерго") стала участником ассоциации "Байкал без пластика". Торжественное мероприятие по вступлению состоялось во время тематической сессии Ассоциации по ответственному и устойчивому развитию Прибайкальского региона на Горе Соболиная.

"Группа Отелей "ЛЕГЕНДА" практически полностью отказались от пластика в своих отелях и туристических объектах под управлением компании. Новый участник "Байкала без пластика" уверенно идет к идее организации селективного сбора мусора, а также внедрению международных экологических стандартов в организации отдыха и гостеприимства. Индустрия гостеприимства следует тренду отказа от использования не поддающихся биологическому разложению отходов, и "ЛЕГЕНДА" не исключение, – в компании также используют только биоразлагаемую продукцию.

О намерениях вступить в Ассоциацию "Байкал без пластика" заявила ещё летом региональный коммерческий директор "Группы Отелей ЛЕГЕНДА" Наталья Каманина на конференции "Современные тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья":

"Мы видим, что сегодня представители крупного бизнеса, туристического сектора и экологических организаций осознают свою значимость в формировании устойчивой и ответственной индустрии отдыха и гостеприимства. "Группа Отелей "ЛЕГЕНДА" стремится быть флагманом индустрии в экологических преобразованиях, поэтому вступление в Ассоциацию было логическим шагом для достижения поставленных целей» – отметила Наталья Каманина: "Вступление в Ассоциацию для нас – только первый шаг к внедрению программы корпоративной и социальной ответственности во всех наших объектах – от Калининграда до Сахалина. Более того, эко стандарты будут применены не только уже в работающих объектах гостиничной индустрии, но и в проектах развития".

Участники Ассоциации "Байкал без пластика" выступают за отказ от использования одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах. В качестве совместных мер по очистке от пластика берегов и вод Байкала предлагается обеспечить прибрежную территорию озера инфраструктурой для раздельного сбора и переработки пластика, а также пропаганды пользы раздельного сбора мусора среди населения и туристов.

Отметим, что Ассоциации существует всего 1,5 года, но её участники уверенно идут к цели – изменению отношения общества к экологической ситуации на Байкале. Каждый из участников следуют программе и реализует разные по наполненности, но общие по сути экологические и социальные проекты. В этом году представителям Ассоциации удалось осуществить подъём заброшенных браконьерских сетей, организовать серию экологических уроков в детских лагерях отдыха, провести "Школу химии будущего", а теперь запустить чтение экоуроков и в школах Иркутска и Иркутского района.