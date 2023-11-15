Погружение в профессию: Эн+ проводит уроки об энергетике в школах Автозаводского района Общество

Сегодня сразу в двух школах Автозаводского района прошли уроки, на которых ребята узнали об энергетической отрасли и компании Эн+. Девятиклассников познакомили с историей энергетики от освоения огня и разных видов энергии до электрификации городов, и строительства первой электростанции в столице Приволжья. Ребята узнали, что зарождаться нижегородская энергетика начала в далеком 1876 год, когда на Сормовском заводе начала действовать первая силовая станция. А в 1885 году в городе стала работать одна из крупнейших в России электростанций – Ярмарочная.

В ходе урока сотрудники ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) рассказали, что значит быть энергетиком и насколько данная профессия востребована и престижна сегодня. Благодаря энергохолдингу школьники узнали, что для становления профессиональным энергетиком, необходимо проявлять интерес к естественным наукам и инновациям, иметь технический склад ума и уделять внимание к деталям. Ребята познакомились со всеми энергетическими объектами холдинга, даже с теми, которые находятся в далёкой Сибири. Также школьники подробно ознакомились с характеристиками родной и одной из крупнейших в регионе Автозаводской ТЭЦ.

"Энергетическая сфера по праву считается стержневой отраслью экономики. Именно от труда энергетика зависит комфорт в каждом доме и эффективная работа любого предприятия. Это и стало лейтмотивом наших уроков. Мы заинтересованы в высококлассных специалистах. Убежден, что готовить их надо со школьной скамьи. Ранняя профориентация является одной из ступенек на пути реализации и успешности уже во взрослой жизни", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Комплексный подход к подготовке профессиональных кадров для энергетической отрасли был сформирован более 10 лет назад основателем Эн+ Олегом Дерипаской. Сегодня энергохолдинг занимается развитием образовательных программ и профессиональным становлением молодых кадров в компании. Получить профильное образование можно в 14 техникумах и вузах по всей стране, с которыми сотрудничает Эн+.

"Для меня сейчас остро стоит вопрос выбора будущей профессии. Поэтому лекция была нужной и полезной. Никогда не задумывался о том, что от работы энергетиков практически полностью зависит вся наша жизнь. Сейчас всерьез начну рассматривать это направление, тем более выбор специальностей здесь огромен – от техника-оператора и электромонтёра до ведущего инженера и технического директора", - рассказал ученик 9 класса школы №130 Михаил.

В Нижнем Новгороде выучиться на энергетика можно закончив Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления или овладев специальностью "электроэнергетика и электротехника" в НГТУ им. Р.А. Алексеева. Также часто в Нижний Новгород переезжают выпускники Ивановского государственного энергетического университета. Планируется, что уроки энергетики Эн + до конца учебного года охватят около 900 учащихся из 35-ти школ Автозаводского района.