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Общество

Возрождение полевых эколагерей обсудили в нижегородском Заксобрании

17 ноября 2023 09:22  [69] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На рабочем совещании комитета по экологии и природным ресурсам нижегородского Заксобрания обсуждалась возможность организации детских полевых эколагерей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители нижегородского министерств образования и экологии, экологической общественности и организаторы профильных экологических смен для детей.

Как стало известно в ходе совещания, основными проблемами при организации палаточных эколагерей сейчас является ужесточение законодательных требований с точки зрения соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности детей.

Депутаты профильного комитета Законодательного Собрания в рамках обсуждения данного вопроса предложили разработать "дорожную карту", которая поможет определить территории для размещения эколагерей (походы, смены), а также продумать вопросы их финансирования.

"Министерство образования занимается вопросами организации эколагерей сравнительно недавно, безусловно, возникают определённые трудности, связанные, в том числе, с существенным ужесточением требований законодательства. Необходимо помнить, что основная задача, которая стоит перед всеми нами – это обеспечение безопасности детей. Мы со своей стороны готовы помочь коллегам совместно решить возникающие проблемы, чтобы как можно больше ребят смогли приобщиться к живой природе", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

Следующую встречу в подобном формате планируется провести в декабре, где будут рассмотрены уже конкретные предложения по организации детских экологических лагерей, походов и смен в летний период 2024 года.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии.

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Теги:
Детские лагеря Законодательное собрание Экология
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