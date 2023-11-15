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Общество

Судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору

17 ноября 2023 10:20  [93] Общество

Судебный пристав наложил арест на внедорожник "Тойота Ленд Крузер", принадлежащий должнику на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, у мужчины накопился долг в размере 560 тысяч рублей, однако несмотря на вступившее в силу решение суда гражданин не спешил исполнять свои обязательства.

Пристав-исполнитель применил принудительные меры к должнику: обратил взыскание на его зарплату и счет в банке, а также ограничил ему выезд за пределы страны.

Кроме того, принадлежащий мужчине японский внедорожник был арестован и перемещен на специализированную стоянку. Гражданину разъяснили, что в случае неуплаты задолженности автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

Принятые судебным приставом меры побудили мужчину погасить всю задолженность в полном объеме.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы в Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
Борский г.о. ФССП
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