Судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору Общество

Судебный пристав наложил арест на внедорожник "Тойота Ленд Крузер", принадлежащий должнику на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, у мужчины накопился долг в размере 560 тысяч рублей, однако несмотря на вступившее в силу решение суда гражданин не спешил исполнять свои обязательства.

Пристав-исполнитель применил принудительные меры к должнику: обратил взыскание на его зарплату и счет в банке, а также ограничил ему выезд за пределы страны.

Кроме того, принадлежащий мужчине японский внедорожник был арестован и перемещен на специализированную стоянку. Гражданину разъяснили, что в случае неуплаты задолженности автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

Принятые судебным приставом меры побудили мужчину погасить всю задолженность в полном объеме.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы в Дальнеконстантиновском районе.