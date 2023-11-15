Работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года Общество

В Нижегородской области завершился осенний лесокультурный сезон, в течение которого проводились работы по созданию новых площадей лесных культур. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", необходимо обеспечивать баланс выбытия и воспроизводства лесов на территории Нижегородской области за счет проведения мероприятий по лесовосстановлению. В этом году плановые показатели выполнены на 103%. На площади 3 778 га проведено искусственное лесовосстановление, в том числе на 807 га – с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой", – сообщил и.о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Для восстановления и поддержания баланса лесного фонда используются сеянцы хвойных пород деревьев (ель, сосна), выращенные в современном селекционно-семеноводческом комплексе "Семеновский спецсемлесхоз" (подведомственном учреждении Минлесхоза). Предприятие выполняет весь цикл работ, начиная от заготовки лесосеменного сырья до получения посадочного материала.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" и в соответствии с договорными обязательствами арендаторы лесных участков проводят работы по комбинированному лесовосстановлению и содействию естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста и минерализации почвы. В настоящее время комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 470 га, содействие естественному лесовосстановлению – на площади 7 471 га.

В настоящее время лесопользователи лесных участков и государственные учреждения выполнили в полном объёме мероприятия по агротехническому и лесоводственному уходу.

Ранее сообщалось, что искусственное лесовосстановление на площади 2 700 гектаров прошло в Нижегородской области.