Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2023 11:12  [3] Работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года
17 ноября 2023 10:56  [59] Проект пристроя к школе №118 в Нижнем Новгороде разработают за 20,5 млн рублей
17 ноября 2023 10:40  [70] Новый сквер появился в Дзержинске на улице Галкина
17 ноября 2023 10:20  [90] Судебный пристав арестовал внедорожник "Тойота" у должника на Бору
17 ноября 2023 09:22  [124] Возрождение полевых эколагерей обсудили в нижегородском Заксобрании
16 ноября 2023 19:06  [281] Погружение в профессию: Эн+ проводит уроки об энергетике в школах Автозаводского района
16 ноября 2023 18:53  [284] Мининский университет будет сотрудничать с тремя сербскими школами
16 ноября 2023 18:42  [373] Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей
16 ноября 2023 17:53  [339] Более 60 зданий снесут в Автозаводском районе в рамках КРТ
16 ноября 2023 17:28  [260] Эн+ открыл прием заявок на новый грантовый конкурс "Города со знаком плюс"
Общество

Работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года

17 ноября 2023 11:12  [3] Общество

В Нижегородской области завершился осенний лесокультурный сезон, в течение которого проводились работы по созданию новых площадей лесных культур. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", необходимо обеспечивать баланс выбытия и воспроизводства лесов на территории Нижегородской области за счет проведения мероприятий по лесовосстановлению. В этом году плановые показатели выполнены на 103%. На площади 3 778 га проведено искусственное лесовосстановление, в том числе на 807 га – с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой", – сообщил и.о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Для восстановления и поддержания баланса лесного фонда используются сеянцы хвойных пород деревьев (ель, сосна), выращенные в современном селекционно-семеноводческом комплексе "Семеновский спецсемлесхоз" (подведомственном учреждении Минлесхоза). Предприятие выполняет весь цикл работ, начиная от заготовки лесосеменного сырья до получения посадочного материала.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" и в соответствии с договорными обязательствами арендаторы лесных участков проводят работы по комбинированному лесовосстановлению и содействию естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста и минерализации почвы. В настоящее время комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 470 га, содействие естественному лесовосстановлению – на площади 7 471 га.

В настоящее время лесопользователи лесных участков и государственные учреждения выполнили в полном объёме мероприятия по агротехническому и лесоводственному уходу.

Ранее сообщалось, что искусственное лесовосстановление на площади 2 700 гектаров прошло в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph