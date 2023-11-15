Контроль за работой маршрута А-27 в Нижнем Новгороде будет усилен Общество

Контроль за работой маршрута А-27 в Нижнем Новгороде будет усилен. Об этом сообщается на странице "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации" в социальной сети.

Согласно информации, с жалобой на работу А-27 в вечернее время обратились жители улицы Артельной.

В свою очередь, в ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" будет усилен контроль за соблюдением расписания и интервалами движения на этом маршруте.

Как сообщалось ранее, число автобусов на маршруте А-89 в Нижнем Новгороде увеличат с 1 декабря.

Напомним также, что дополнительные автобусы выпустили на маршрут №124 в Борском районе.

Ранее количество автобусов увеличили на маршруте А-1 в Нижнем Новгороде.