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Общество

Младенческая смертность в Нижегородской области продолжает снижаться

17 ноября 2023 12:04  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Младенческая смертность в Нижегородской области продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Согласно информации, за январь-сентябрь 2023 года в регионе было зарегистрировано 67 смертей детей в возрасте до одного года. В 2022 году за этот период было зафиксировано 87 смертей младенцев.

Всего за 9 месяцев текущего года в Нижегородской области скончались 33 063 человека (в 2022 году - 36 539).

При этом отмечается снижение рождаемости. Так, в регионе за январь-сентябрь родилось 17 565 детей, а в 2022 году - 18 238.

Таким образом, естественная убыль населения составляет 15 498 человек, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 18 301 человек.

Ранее сообщалось, что демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года.

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Теги:
Дети Смертность
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