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Общество

Всероссийская акция "День правовой помощи детям" пройдет в Нижегородской области 20 ноября

17 ноября 2023 12:13  [84] Общество

В Нижегородской области 20 ноября пройдет десятая Всероссийская акция "День правовой помощи детям". Об этом сообщили в Главном управлении Минюста РФ по Нижегородской области.

В акции принимут активное участие адвокаты, нотариусы, социально ориентированные некоммерческие организации. На различных площадках будет организовано размещение консультационных пунктов, проведение личных приемов и прямых телефонных линий, а также мероприятий, направленных на правовое просвещение населения.

В День правовой помощи детям  в нотариальных, адвокатских палатах, а также на площадках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и клиентских служб Социального фонда России по Нижегородской области пройдут открытые правовые консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства, детско-родительских отношений, включая имущественные и алиментные обязательства.

Все желающие смогут обратиться за бесплатной юридической помощью. Основное внимание будет уделяться таким категориям нижегородцев, как дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; законные представители детей; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и усыновители; дети-инвалиды и их родители.

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям, позволяют оказать бесплатную профессиональную юридическую помощь многим семьям, приумножить опыт юристов в работе с молодежью, детьми, их родителями и законными представителями, исследовать и проанализировать сегодняшнее состояние правового поля в сфере защиты прав и законных интересов детей.

Более подробную информацию о консультационных пунктах, работающих в этот день, можно узнать на интернет-сайте ГУ Минюста России по Нижегородской области в разделе "День правовой помощи детям".

"День правовой помощи детям" дает старт мероприятиям правозащитного характера, которые традиционно проводятся в четвертом квартале каждого года – в День матери (последнее воскресенье ноября), в День инвалидов (3 декабря), в День юриста (3 декабря), в День прав человека (10 декабря) и в День Конституции Российской Федерации (12 декабря).

Ранее сообщалось, что ГУ ФССП по Нижегородской области примет участие в Дне правовой помощи детям.

 

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Теги:
Дети Минюст
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