Более 375 тысяч абонентов стали новыми пользователями мобильного приложения "ТНС энерго" Общество

Мобильное приложение "ТНС энерго" – это современный формат взаимодействия с гарантирующим поставщиком. С его помощью клиенты региональных энергосбытовых компаний "ТНС энерго" получают доступ к самым востребованным сервисам со своего телефона в режиме онлайн. Только за 10 месяцев 2023 года аудитория приложения увеличилась более чем на 375 000 новых пользователей.

Благодаря функционалу сервиса можно: управлять несколькими лицевыми счетами; передавать показания электросчетчика; без комиссии оплачивать счета за электроэнергию; отслеживать изменения по своему лицевому счету; видеть историю переданных показаний и оплат; задавать вопросы специалистам компании и следить за ходом исполнения заявки; подключить электронную квитанцию или сменить адрес ее доставки.

"Мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые современные и интуитивно понятные электронные сервисы, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Нередко от потребителей в адрес энергосбытовых компаний поступают пожелания по совершенствованию работы мобильного приложения. Мы тщательно изучаем все предложения и многие из них включаем в предстоящие обновления".

Абонентам, зарегистрированным в личном кабинете на сайтах компаний "ТНС энерго", для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль. Остальным понадобится пройти простую пошаговую процедуру регистрации. Онлайн-сервис доступен для скачивания в официальных магазинах приложений.