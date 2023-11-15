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Свалка в районе полигона "Игумново" в Дзержинске ликвидирована на 20%. Об этом сообщили в администрации г.о.г Дзержинск.
Согласно информации, в настоящее время подрядчик - ООО "СитиЛюкс" проводит сепарацию свалочных масс. Работы проходят в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Общий объем свалки составляет 244 тысячи кубометров.
Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, в дальнейшем запланирована ликвидация свалки напротив предприятия "Корунд".
После сепарации уже отсеяно более 51 тысяч тонн полуфабриката, который будет преобразован в грунт, более 11 тысяч тонн отделенных отходов подготовлено к вывозу на действующий полигон ТБО.
Ликвидировать свалку планируется до конца 2024 года. На работы было выделено более 644 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка".
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