Нижегородские общественники проводят в школах уроки профориентации Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В школах Нижнего Новгорода стартовал профориентационный проект "Наставник на связи". В рамках проекта своим профессиональным и жизненным опытом с ребятами делятся представители Общественной палаты.



Идея о внедрении проекта наставничества прозвучала на заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода в мае - и была поддержана главой города Юрием Шалабаевым.

Так, в школе №91 Ленинского района побывал профессор ННГУ им.Лобачевского, доктор социологических наук Сергей Судьин. Он обсудил с ученикам школы вопрос демографии в России, а также рассказал об институте семьи и семейных ценностях.

Эксперт управления защиты активов "Атомстройэкспорта" (ГК "Росатом") Сергей Горячев совместно с коллегами из УМВД по Нижнему Новгороду рассказал учащимся автозаводской школы № 111 об особенностях работы правоохранительных органов и способах поступления на службу в полицию.

Директор музея А.М. Горького Лариса Моторина провела открытый урок в канавинский школе №101 и поделилась своим опытом работы в администрации города.

Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин познакомил учеников школы №140 Приокского района с работой волонтёров-спасателей, рассказал о в способах поиска людей в лесу, специальных навыках спасателей, а также о проектах отряда.

Руководитель волонтёрского отряда "ПромЭкскурсовод" Елена Дубик провела занятие зля старшеклассников гимназии №67 Московского района и поделилась с ними деловыми практиками и опытом реализации собственного проекта по проведению экскурсий на промышленных предприятиях города.

Замдиректора по воспитательной работе школы №140 Елизавета Цыбакова отметила, что проект "Наставник на связи" позволяет школьникам узнать о профессиональной самореализации в разных направлениях, и может помочь с выбором дальнейшей профессии.