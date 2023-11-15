Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 ноября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия и перспективы перехода к глобальному конфликту

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, начальник управления "С" Федерации СОБ "Кремль-9" Александр Артамонов считает, что Третья мировая война уже идёт полным ходом, но только она выбивается из сценария, который планировали в США.

"Происходит это, в частности, потому, что у Пентагона нет устоявшейся реальной военной доктрины для ведения крупномасштабных боевых действий. Ведь США нигде и никогда толком не воевали. Кроме того, Вашингтон на самом деле не правит миром, а лишь создаёт иллюзию доминирования родом из Голливуда. Так, Иран входит в десятку крупнейших экономик мира, несмотря на давление со стороны США и долгосрочную изоляцию. Это в равной мере относится и к Северной Корее, которая вроде бы должна влачить жалкое существование, однако вместо этого обладает не только собственным ядерным оружием, но и подводным флотом, входящим в пятёрку самых многочисленных флотов в мире.

А что Евросоюз? Похоже, Европе нужна пустая Украина – думается, для переселения собственных "лишних" людей на освободившиеся территории. Причём конфликт внутри ЕС, разгоревшийся из-за Украины, проходит сразу в двух плоскостях. Во-первых, о невозможности принятия Украины в Евросоюз первым заговорил старейшина евроцентристов Жан-Клод Юнкер. Кстати, на эту тему пусть и более сдержанно, он делал декларации уже задолго до операции на Донбассе. Украину он назвал не иначе, как "тотально коррумпированной" и совершенно не нужной Европе из-за своей дышащей на ладан экономики.

Также жёстко, хотя и с соблюдением дипломатического политеса высказывается и Шарль Мишель. А вот громокипящая фон дер Ляйен готова воевать с Россией "до последнего украинца". Она превращает Киев в Буриданового осла, заставляя его гнаться за иллюзией. Украинцы оплачивают свою евромечту собственной кровью. Но похоже, стремления к объединению с Европой укронацисты не утрачивают.

Но при этом ведь очевидна простая логика: к Евросоюзу присоединиться невозможно по определению. Тому есть наглядные доказательства - Турция, с экономикой, в разы превосходящей украинскую, однако полвека стоящая в преддверии ЕС, несмотря на то что выполнила все требования еврокомиссаров. Анкаре капитально морочили голову, пока Реджеп Эрдоган не понял суть европейской игры, начав собственный геостратегический проект "Великий Туран".

А суть Брюссельского эндшпиля проста: обещать напропалую, занимаясь извлечением выгоды для себя дорогих, и ничего из обещанного не выполнять. И если Турция одумалась и оценила все плюсы суверенитета, то на Украине все зашло слишком далеко - до войны. Конечная цель которой, на самом деле, как и восемьдесят лет назад - депопуляция Украины, освобождение территории от населения.

Но если Турция, которую порядка пятьдесят лет держали у дверей Евросоюза, одумалась и сделала ставку на собственную политику, то Украина зашла слишком далеко, ударившись в вооружённое противостояние с Россией. Конечная же цель кукловодов, как и 80 лет назад – тотальная депопуляция.

Впрочем, идея-то не нова: "Великий сброс" был признан перспективным направлением для европейской политики более двадцати лет тому назад. В ЕС 448 млн граждан, и они живут друг у друга буквально на головах, ютясь на небольшом – относительно России - полуострове.

Согласно Минобороны РФ, в ходе своего распиаренного "контрнахрюка" украинцы потеряли порядка семидесяти тысяч бойцов. Эксперты и источники называются более весомую цифру - свыше девяноста тысяч. Для Альянса же цель проста и ясна - сохранить Одессу, Николаев и Херсон. И пока – увы! - они по-прежнему под контролем ВСУ.

Сломить же нашу оборону, линию Суровикина, ВСУ не дано.

Primo, по причине бесправного положения бойцов, сражающихся за землю, которая им уже не принадлежит. Дело в том, что порядка 70% пахотных земель в собственности трёх концернов: Monsanto, Cargill, Inc. и Dupont.

Люди по ту сторону линии боевого соприкосновения живут не на своей земле, воюют не своим оружием и не своим БК. Одеты они в чужую форму и учат их воевать в чужих палестинах на заёмные средства. Вот поэтому-то они и обречены умирать в мясных атаках. Заградотряды гонят "земство" на разминирование собственными костями минных полей.

Так что с учётом суммарных потерь хунты и экономического истощения Запада, вполне возможно, что зимой Россию и Украину уже в который раз попытаются определить за стол переговоров.

Возможно, украинская армия отойдёт на рубеж Днепра, и тогда будут включены все возможные и невозможные средства, включая пятую колонну, чтобы Москва оказалась за столом переговоров, но это станет катастрофой для России.

Институт сложности в Санта-Фе (SF) уже давно изучает теорию хаоса. Это мозговой центр, работающий под эгидой Тавистокских спецов Комитета Трёхсот. Эксперты SF разработали рекомендации по сокращению популяции сапиенсов, что и отразилось в известной книге Шваба и Маллере "Великое обнуление" ("The great reset").

Европа - зона не "сада" (определение Жозепа Борреля), а ареал "цивилизованной бедности" при скромных подушевых ресурсах. Её затапливает волна африканских эмигрантов, идущих через Ливию, оставшейся бесхозной после грязного убийства Моаммара Каддафи.

Тут стоит отметить, что по натовской теории, если страна утратила своё "святилище", то есть зону, где зародилась та или иная цивилизация, то она начинает тихо "увядать". Русских же сейчас западники фактически сгоняют с исторических земель, всё дальше оттесняя нас в сторону Урала. Европейцы фактически выполнили задачу, которую когда-то ставил перед собой фюрер. В принципе, послевоенная Европа всегда исподволь преследовала цели, полностью соответствующие идеологии нацизма.

Чего, например, стоит открытое письмо одного из основателей Бильдербергского клуба Джозефа Ретингера, написавшего в 1954 году программу этого заведения по запросу Бернхарда Голландского, во время войны носившего нацистский мундир? Приведём только несколько пассажей из этого документа:

"Англосаксы, как раса, предназначены для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать и так до тех пор, пока все человечество не будет англосаксонизировано. Но, прежде всего, необходимо установить контроль над сердцевиной земного шара — Россией. Без этого мировое господство англосаксов недостижимо. Для того, чтобы овладеть Россией, …необходимо выработать стратегию, в соответствии с которой США и их союзники должны, как анаконда, сдавливать Россию со всех сторон: с Запада — Германия и Великобритания, с Востока — Япония. На южном направлении надо создать государство-вассала проанглосаксонского толка, которое, раскинувшись между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом, плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко достигает Индийского океана. (…) Рассматривая проблему с геостратегических позиций, необходимо констатировать, что главным и естественным врагом англосаксов на пути к мировой гегемонии является русский народ. Повинуясь законам природы, он неудержимо стремится к Югу. Поэтому необходимо немедленно приступить к овладению всею полосой Южной Азии между 30 и 40 градусами с. ш. и с нее постепенно вытеснять русский народ к северу. Так как по всем законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избежит своей участи".

В то же время, с приближением президентских выборов в США всё громче звучат голоса республиканцев, требующих прекратить многомиллиардные вливания в такую коррупционную чёрную дыру как украинская война. Согласно данным, предоставленным американским СМИ, на Киевскую хунту менее, чем за 2 года ассигновано более 60 млрд долларов (!), причём без учёта десятков миллиардов евро, поступивших от Брюсселя!

Но враг не дремлет. И вряд ли из-за воплей каких-то сенаторов Пентагон сложит оружие. Следующую атаку России стоит ожидать по Кавказскому региону. Дело в том, что с первой задачей Запад уже справился и может остановиться на завоёванных им украинских рубежах на ближайшие тридцать лет. Торопиться ему некуда – вспомним, "план Лиотэ" по развалу СССР реализовывался полвека. Мы же хотим вернуть свои пяди и крохи прямо сейчас.

Так что же нам делать? Давайте поступать так, как, на мой взгляд, правильно и объективно рекомендовал нам известный писатель Захар Прилепин, сопредседатель партии "Справедливая Россия", майор Росгвардии и замкомбата: "Россия должна выстроить новый лево-правый антиамериканский альянс с Латинской Америкой, Африкой, Китаем, Индией, Северной Кореей, Афганистаном, Ираном. Для начала, чтобы это совершилось, надо хотя бы перестать драпировать мавзолей и рассказывать, что "Ленин создал Украину" и "наделил её русскими территориями". Во-первых, вся Украина – русская территория, и не имеет значения, чего там и куда Ленин наделял. Он для начала сделал то, чего мы не сделали – захватил Киев. И даже пошёл на Варшаву. Во-вторых, в Латинской Америке и в Африке вся эта риторика вообще никому не понятна. Их там почти всех создал Ленин, запустив по всему миру великую антиколониальную борьбу. Они не видят в его поведении ничего плохого. Они его дети.

У нас совершенно застарелая риторика, не отвечающая запросам XXI века. Мы должны возглавить новую антиколониальную борьбу по всей планете и начать новый передел в свою пользу и в пользу своих новых друзей. А мы с тоской смотрим на европейских партнёров и ждём: а вдруг они нас простят, а вдруг Зеленский им уже надоел! Так не побеждают".

Подписываюсь под каждым словом. В окопах уже открыто говорят, что война продлится, как минимум, ещё 7-8 лет. А любую попытку заключить постыдное для России перемирие, народ, научившийся в миллионных масштабах владеть оружием, воспримет, как прямое предательство того ратного подвига, который он, русский народ, сейчас совершает".



Федеральная тема – В России создан Национальный центр исторической памяти

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что

2 ноября 2023 г. указом Президента РФ была создана автономная некоммерческая организация "Национальный центр исторической памяти".

Учредителем центра выступает Управление делами Президента России, а к его задачам отнесены сохранение и защита российских духовно-нравственной культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере

Напомним, что еще 11 декабря 2022 г. Президент России В. Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, которая состоялась в День народного единства 4 ноября. Документ предусматривал, помимо прочего, разработку механизмов распространения современных научных знаний по истории России в молодежной среде, новых концепций преподавания истории в системе школьного образования, а также введение в программы высшего образования курса по истории религий России.

Также стоит отметить, что в 2023 г. была принята и новая Концепции преподавания истории России, в рамках которой завершается переход от западноцентричной модели мира в образовании к модели мирового многообразия, в которой история России рассматривается как важная составляющая общемирового исторического процесса. Пресловутая "война ценностей" требует не только предложения конкретных нравственных императивов и ценностных идеалов для общества, но и новых инструментов на уровне образования. В этом плане новый подход к изучению истории России (в контексте мировой) оказался как нельзя кстати.

Фактически речь идет о формировании исторической политики на государственном уровне, от которой государство долгое время устранялось. Однако именно отношение к прошлому является базовым фундаментом самоидентификации граждан государства, и за счет этого выстраиваются те или иные формы общественного консенсуса, которые ложатся в основу консолидации общества. Что крайне необходимо в условиях глобальных вызовов современности. Игнорирование этого обстоятельства приводит либо к рискам утраты государственности, либо к полному искажению, в том числе и преднамеренному, фактов истории в угоду политической конъюнктуре, как это происходит, например, в современных Литве, Латвии, Эстонии, в которых фактически идет реабилитация местных граждан, воевавших в годы Великой Отечественной войны на стороне Германии.

Именно поэтому необходимо противодействие попыткам создания "фейк-хистори", активно использующимся в современном общественно-политическом дискурсе для дискредитации как отдельных периодов и личностей в истории России, так и для российской политики в целом. Этим и обуславливается государственная необходимость в создании подобных центров защиты исторической памяти, тем более, что это в целом является общемировой практикой.

В целом, ожидаем, что деятельность Центра будет направлена на продолжение формирования новой архитектуры российского образования и воспитания, в рамках которой усилится работа не только по формированию патриотизма, но и по созданию соответствующего медиа- и образовательного пространств, содержание которых будет отвечать именно государственным задачам сохранения исторической правды и распространения соответствующих нарративов.

Региональная тема – Подготовка к отопительному сезону на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов подчеркивает,

что прошло полтора месяца после объявленной даты пуска тепла в многоквартирные дома Нижнего Новгорода и других населенных пунктов Нижегородской области. Казалось бы, что за это время тепло поступило во все жилые и нежилые помещения, граждане со спокойной уверенностью ожидают настоящую зиму с минусовой температурой наружного воздуха, тем более, что власти Нижнего Новгорода обещали жителям города произвести пуск тепла в течение двух недель.

Однако жалобы от жителей областного центра и от жителей других населенных пунктов на отсутствие тепла в их квартирах продолжают поступать в Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области. Такие жалобы поступили от жителей, проживающих на улицах Глеба Успенского, на б-ре Заречном и на некоторых других улицах областного центра. Граждане в своих обращениях пишут, что стояки, приборы отопления в квартирах холодные со дня пуска тепла. Обращения в домоуправляющие компании, в обслуживающие организации с просьбами принять меры, обеспечить теплом квартиры нередко результатов не дают. В этом неоднократно убеждались эксперты народного фронта, выезжая на места.

Показателен пример по дому № 7 к. 1 по б-ру Заречному г. Н Новгорода. 31 октября 2023 года эксперты народного фронта выехали к жителям вышеуказанного дома с целью разобраться на месте, почему во многих квартирах до сих пор отсутствует отопление. На это выездное мероприятие эксперты ОНФ пригласили представителей департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации, администрации Ленинского района, ОАО "ДК Ленинского района", ООО "Теплосети", обслуживающей организации. Жители при встрече рассказали экспертам народного фронта, что произошло чудо. Как только руководству вышеперечисленных организаций стало известно то, что будет выездное мероприятие, накануне сразу же появились специалисты, которые интенсивно занялись регулировкой и наладкой системы центрального отопления дома № 7 к. 1 по б-ру Заречный. Тепло в квартирах, которого месяц не было, вдруг появилось. Перед этим, жители дома в течение месяца обращались в домоуправляющую компанию, обслуживающую организацию, реакции никакой. И такие примеры, к сожалению, не единичные.

Мы пытались проанализировать причины того, почему граждане после пуска тепла остаются без тепла месяц, два и более.

Мы знаем, что подготовка к следующему отопительному сезону начинается сразу же после окончания предыдущего. Выполняется планово-предупредительный ремонт источников теплоснабжения, перекладываются теплотрассы, промываются и ремонтируются системы отопления многоквартирных домов. Надо отметить, что ресурсоснабжающие организации, и в первую очередь в г. Н.Новгороде, ежегодно перекладывают десятки километров теплотрасс, и с каждым годом длина переложенных теплотрасс значительно увеличивается. Источники теплоснабжения тоже, в основном, готовятся к зиме своевременно и качественно. В чем же причина того, что в отдельные квартиры тепло приходит через один, два месяца?

Причины заложены в недоработках домоуправляющих компаний, и прежде всего, в недоработках обслуживающих организаций. Специалисты обслуживающих организаций должны готовить системы отопления многоквартирных домов к отопительному периоду, проводить их промывку и опрессовку, а в ходе пуска тепла выполнять регулировку и наладку систем отопления, как говорят "гонять стояки", добиваться того, чтобы все стояки, приборы отопления прогревались, чтобы тепловой контур домов был закрыт, трубопроводы были утеплены. Все понимают, что это очень объемная и многогранная работа, но без регулировки и наладки систем центрального отопления в домах тепла не будет, даже при условии, что все котельные будут запущены.

Вот на это органам местного самоуправления надо обратить особое внимание.

Надо обратить внимание на состояние теплоизоляции на наружных теплотрассах. Отсутствие теплоизоляции на наружных теплотрассах приводит к большим теплопотерям. А такие голые участки на теплотрассах выявлены экспертами народного фронта в г. Н.Новгороде в парке "Дубки", у дома № 93-а на Белинского, у дома № 28 на ул. Ковалихинская, у дома № 18 по пр. Ленина. Больше всего голых теплотрасс экспертами ОНФ выявлено в Богородске. Таких примеров можно привести множество.

Должностным лицам, отвечающим за отопление многоквартирных домов, есть над чем работать, а главное, работать над тем, чтобы в квартирах была нормативная температура воздуха (в жилых помещениях не ниже + 18 градусов, в угловых помещениях не ниже + 20 градусов).

Эксперты народного фронта будут контролировать организацию теплоснабжения многоквартирных домов во всех населенных пунктах Нижегородской области, добиваться того, чтобы в зимний период граждане жили в комфортных условиях.