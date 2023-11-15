Игорь Норенков: "Решение проблемы кадрового дефицита в Навашинском округе требует комплексного подхода" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В городском круге Навашинский Нижегородской области состоялось совещание по вопросу развития городского округа в рамках разработки пилотной программы развития кластера "Кулебаки-Выкса-Навашино".

В обсуждении приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Нижегородской области Игорь Норенков, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, депутаты регионального парламента, Алексей Антонов, Рустам Досаев, Игорь Рузанкин, представители правительства области, руководства округа, АНО "Областное кадровое агентство", Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Перед началом обсуждения участники выездного мероприятия посетили ряд объектов – Навашинскую детскую школу искусств, дворец культуры, структурное подразделение №3 Выксунского металлургического колледжа им. А.А. Козерадского, а также среднюю школу №4 и навашинскую гимназию.

В рамках совещания участники обсудили современные подходы к подготовке кадров. Была отмечена очень высокая востребованность специалистов среднего профессионального образования. Для того, чтобы ее удовлетворить, необходима система профориентации на рабочие профессии – открытие профильных классов по судостроительным и инженерным специальностям в школах, организация экскурсий на предприятия, проведение дней открытых дверей, мастер-классов, развитие дополнительного образования. Такая работа уже ведется, но необходимо ее расширять, улучшать оснащение классов современным оборудованием.

Кроме того, участники совещания отметили такую серьезную проблему как нежелание молодых специалистов оставаться работать в глубинке. Для этого необходимо развивать программы целевого обучения специалистов и создавать дополнительную мотивацию, чтобы подготовленные специалисты оставались на родной земле, а не уезжали в другие регионы.

По оценке областного кадрового агентства, в промышленном кластере "Кулебаки-Выкса-Навашино" потребность в новом персонале в период 2023-2025 гг. составит 10 639 человек. С учетом отсутствия новых коммерческих строительных проектов, а также использования свободного жилого фонда предприятиями в рамках уже заключенных договоров долгосрочной аренды с собственниками недвижимости, потребность в объеме строительства нового жилья оценивается в 4 000 квартир средней площадью 40 кв.м, из расчета 3 человека в квартире. Потребность в новой жилой застройке – 160 000 кв.м.

Для решения проблемы обеспечения жильем планируется организовать обсуждение с представителями головного офиса акционерного общества "Банк ДОМ.РФ" возможности реализации на территории Нижегородской области программ строительства жилья для работников промышленных предприятий кластера "Кулебаки-Выкса-Навашино".

"Наша главная задача, чтобы молодежь не уезжала из Нижегородской области, из наших малых городов и сел, а жила и работала здесь, создавала семьи. Для этого важно не только обеспечить им возможность получать здесь образование – среднее профессиональное или высшее, но и создать необходимую социальную инфраструктуру. Им должно быть интересно и комфортно жить на своей малой родине. А для этого к вопросу нужно подходить комплексно. Мы увидели, что Навашинский округ меняется, появляются новые красивые общественные пространства. Глава местного самоуправления развивает территорию как рачительная хозяйка. Но есть и серьезные проблемы: в ремонте нуждается средняя школа №4, необходимо включить в адресную инвестиционную программу гимназию. Поэтому будем вместе искать пути решения этих вопросов", - отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Навашинский округ является неотъемлемой частью кластера "Кулебаки-Выкса-Навашино". Промышленный потенциал этих территорий очень взаимосвязан – людьми, географическим положением, системой подготовки кадров. Для решения проблемы кадрового дефицита нужен комплексный подход, этот вопрос не решается исключительно в плоскости образования. Важно развивать инфраструктуру округа, создавать комфортную городскую среду, предоставлять качественные услуги образования, здравоохранения. Но также важно совершенствовать механизмы подготовки специалистов по целевым договорам с предприятиями. Эта системы есть и сейчас, но она работает недостаточно эффективно, между предприятиями есть жесткая конкуренция за квалифицированные кадры", - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Нижегородской области Игорь Норенков.

"В Навашинском округе реализуется целый ряд проектов и мероприятий, направленных на создание комфортных условий для жизни разных поколений. Что касается кадрового дефицита, это сложный вопрос, решение которого нам необходимо искать сообща вместе с руководством предприятий кластера. Надеюсь, что те проблемы округа, которые мы обсуждали сегодня, обязательно будут решены при поддержке Законодательного Собрания и правительства области", - сказала глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева.

"Вопросов, требующих решения, и тем для обсуждения здесь очень много, поэтому мы приняли решение предложить председателю Законодательного Собрания Евгению Люлину провести в Навашинском округе Парламентский день, чтобы вернуться сюда в расширенном составе", - заключил Игорь Норенков.