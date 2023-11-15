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Общество

Детсад построят в ЖК "Савин парк" в Кстовском районе в 2025 году

17 ноября 2023 15:30  [63] Общество

Новый детский сад планируется построить в ЖК "Савин парк" Кстовского района в 2025 году. Об этом сообщает строительная компания ПИК.

Согласно информации, ПИК выступит как застройщиком, так и инвестором данного проекта.

Открытие дошкольного общеобразовательного учреждения запланировано на третий квартал 2025 года.

Трехэтажное здание общей площадью более 5 тыс. кв.м. будет рассчитано на 280 человек. Помимо групповых комнат в новом детском саду предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также отдельные классы для развивающих занятий. 

Все помещения будущего детсада выполнят в пастельных тонах, не отвлекающих от процесса обучения. Окна игровых и спален будут иметь выходы в сад, что позволит снизить уровень уличного шума.

Вокруг здания предусмотрены спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.

Всего, по информации СК ПИК, на территории нового ЖК будут построены два детских сада, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. 

Проект реализуется с применением механизма комплексного развития территорий, который предусматривает синхронизацию строительства жилья и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе.

Три детских сада планируется достроить до конца 2023 года в Нижегородской области.

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Теги:
Детсады Кстовский район
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