Нижегородцы смогут воспользоваться быстрым интернетом в парке "Швейцария" Общество

Мобильный интернет в нижегородском парке "Швейцария" стал работать быстрее.

Теперь нижегородцам и гостям города будет удобнее обмениваться фото и видео, смотреть любимые фильмы, читать электронные книги и общаться в социальных сетях во время прогулок, работы в образовательных центрах или коворкинге.

Сети в парке "Швейцария" модернизировала компания МТС. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла в 2,5 раза.

Работы прошли на участке от кинотеатра "Электрон" до улицы Медицинской, в том числе и на центральной площади парка.

"Благодаря аналитике мы можем оценить растущие цифровые потребности и проводить модернизацию там, где это особенно необходимо. После проведенных работ специалисты компании зафиксировали рост LTE-трафика на базовой станции в 2,2 раза, и этот показатель продолжает увеличиваться. Парк привлекает туристов и жителей в любое время, а развитие цифровых сервисов позволит повысить туристическую привлекательность этого места и сделать отдых еще более комфортным и безопасным", - подчеркнул директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС уже "прокачала" сеть на Нижневолжской набережной, Рождественской улице и Нижегородской ярмарке.

Текст: Анастасия Красушкина