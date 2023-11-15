Нижегородцы смогут воспользоваться быстрым интернетом в парке "Швейцария"

Мобильный интернет в нижегородском парке "Швейцария" стал работать быстрее.
Теперь нижегородцам и гостям города будет удобнее обмениваться фото и видео, смотреть любимые фильмы, читать электронные книги и общаться в социальных сетях во время прогулок, работы в образовательных центрах или коворкинге.
Сети в парке "Швейцария" модернизировала компания МТС. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла в 2,5 раза.
Работы прошли на участке от кинотеатра "Электрон" до улицы Медицинской, в том числе и на центральной площади парка.
"Благодаря аналитике мы можем оценить растущие цифровые потребности и проводить модернизацию там, где это особенно необходимо. После проведенных работ специалисты компании зафиксировали рост LTE-трафика на базовой станции в 2,2 раза, и этот показатель продолжает увеличиваться. Парк привлекает туристов и жителей в любое время, а развитие цифровых сервисов позволит повысить туристическую привлекательность этого места и сделать отдых еще более комфортным и безопасным", - подчеркнул директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.
Ранее МТС уже "прокачала" сеть на Нижневолжской набережной, Рождественской улице и Нижегородской ярмарке.
Текст: Анастасия Красушкина
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