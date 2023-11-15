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Общество

Готовность ремонта дорог по нацпроекту БКД в Нижнем Новгороде составляет 95%

17 ноября 2023 18:54  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Постоянная комиссия Гордумы по о транспорту и дорожному хозяйству 17 ноября провела заседание. Депутаты обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории Нижнего Новгорода в 2023 году.

Директор городского дептранса Андрей Житников отчитался, что общая техническая готовность работ, которые производятся по нацпроекту, оценивается в 95%.

Так, по 16 объектам работы завершены,. В частности, капитально отремонтированы Зеленский съезд, участки Комсомольского шоссе - от путепровода до ул. Украинской и от Комсомольской площади до ул. Украинской, а также улицы Движенцев, Электровозная, Молитовская, Голубева, Энгельса, Карпинского, Верхнепечерская, Ярославская, Широкая, Козицкого, 40 лет Октября, Богородского и Шишкова.

Ещё 5 объектов находятся в завершающей стадии - это участки на улицах Строкина, Советской Армии, Дворовой, Ванеева, Старая Канава.

Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович отметил, что нужно проводить соответствующую претензионную работу в отношении подрядчиков, которые систематически нарушают сроки, - вплоть до внесения в список недобросовестных поставщиков.

Приёмку качества устройства дорожного покрытия, произведенного в рамках муниципальных контрактов, проводят специалисты МКУ "Центр лабораторных испытаний". В течение этого года учреждение взяло 920 проб асфальтобетонного покрытия и по итогу выдало 914 заключений.

Ранее сообщалось, что в этом году нижегородские дорожники установили новый рекорд - в регионе было отремонтировано 1028 км дорог. Всего на эти работы было направлено более 19 млрд рублей.

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Теги:
БКД Гордума Дороги
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