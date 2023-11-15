Финал регионального этапа конкурса "Коса - России краса" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

В центре «Сфера» 21 ноября пройдет финал областного конкурса «Коса – России краса - 2023».

Организатором выступает «Нижегородский совет женщин». В финале конкурса встретятся 16 участниц-победительниц регионального и муниципального отбора, которые поборются за победу в двух номинациях: «Я – представитель своего народа» и «Семейные традиции».

Конкурс проводится ежегодно в целях пропаганды культурных и исторических традиций народов, населяющих Нижегородскую область, поддержки семейных ценностей и воспитания молодого поколения в духе народной культуры.

На сцену выйдут представительницы разных возрастных групп (девочки, девушки, женщины) и разных национальностей из Варнавина, Кстова, Кулебак, Ветлуги, Шахуньи, Первомайска, Спасского, Сосновского, Гагина, Нижнего Новгорода.

По информации РОО «Нижегородский совет женщин», финалистки примут участие в двух конкурсах: дефиле и творческом конкурсе, посвященном национальным, культурным, историческим традициям своей малой родины.

По итогам выступлений жюри определит победительниц в каждой номинации и возрастной группе, а одна из участниц получит приз зрительских симпатий.

Также в программе - творческие мастер-классы по плетению кос, прическам из кос, уходу за волосами от специалистов индустрии красоты и Нижегородского технологического техникума, выступления творческих коллективов.

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