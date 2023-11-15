Форум "Метеор" будет проводиться в ПФО Общество

В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор», а самый популярный и масштабный окружной форум «iВолга» станет всероссийским.



Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, такое решение было принято на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики.



В 2023 году форум «iВолга» объединил 2 000 молодых специалистов из 71 региона России, образовательная программа состояла из 8 направлений и трёх специальных треков, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет. «iВолга» ежегодно, вот уже 11 лет собирает лучших из лучших. Конкуренция высочайшая. Сюда стремятся ребята из всех регионов нашей большой страны. В этом году, несмотря на статус окружного, на молодёжный форум «iВолга» подали заявки жители 88 из 89 субъектов Российской Федерации.



То, что «iВолга» стала федеральной – это подтверждение того, что, во-первых, форум решает задачи, на которые он ориентирован, а во-вторых, проходит на высоком организаторском и содержательном уровне. В 2023 году, например, в его подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО. Это значит, что у нас были федеральные эксперты, уникальные мастер-классы, профессиональные тренинги. «iВолга» за короткую смену предлагала ребятам пройти максимально полную систему личностного и профессионального роста, что важно - с учетом интересов самой молодежи. Такого нет нигде. Особые слова благодарности главному организатору – Самарской области и главе региона Дмитрию Азарову. Учитывая, что «iВолга» стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам строго отбора ей стал региональный форум «Метеор», – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.



Программа первого окружного форума «Метеор», который войдет в систему форумов Росмолодежи, будет также интегрирована в концепцию смыслов «Культурной столицы России» – ей станет Нижний Новгород в 2024 году. В рамках форума запланировано восемь образовательных треков. Помимо шести традиционных направлений – «Движение навстречу» (волонтерство), «Креативные индустрии», «Прямой эфир» (медиа), «Верный курс» (управление командами), «Сила мысли» (наука и технологии) и «Инвестируй в будущее» (бизнес) – в рамках окружного форума также появятся новые траектории – смена РДДМ «Движение первых» и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО. Также в рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).



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