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Общество

Нижегородцы могут подать заявку на соискание премии правительства РФ в области образования

18 ноября 2023 10:09  [1] Общество

Межведомственный совет по присуждению премий правительства Российской Федерации в области образования объявляет конкурс работ на соискание наград.

Претендовать на премию могут и жители Нижегородской области.

Как сообщают организаторы премии, работы на соискание премий выдвигаются федеральными и региональными органами государственной власти, а также различными организациями.

Премии присуждаются ежегодно российским гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства по двум направлениям:

·        внедрение инновационных разработок в сфере образования, осуществление профессиональной педагогической деятельности (эффективные технологии обучения; научно-практические исследования; авторские программы, методики обучения, формы и методы оценки подготовки обучающихся),

·        создание высококачественных учебных изданий для системы образования Российской Федерации.

На конкурс выдвигаются работы, выполненные не позднее, чем за 10 лет до ее подачи, и практически примененной в педагогической деятельности не менее трех лет назад (то есть, работы, созданные с 2013-го по 2019 год). В частности, принимаются материалы и документы, содержащие соответствующие разработки и подтверждающие достигнутые результаты.

Лауреаты премии не могут выдвигаться на соискание премии повторно. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще один раз.

Авторский коллектив, представляющий работу на конкурс должен составлять до пяти человек.

По итогам конкурса будут выбраны 10 работ, каждая из которых получит по 2 млн рублей.

Работы принимаются до 10 февраля 2024 года. Их могут направить как сами авторы, так и доверенные лица в Министерстве науки и высшего образования РФ в рабочие дни по адресу: Москва, Брюсов переулок, д. 21, каб. 134 (по предварительной записи по телефону 8-(495) 547-12-59, доб. 3815 или доб. 3823). Кроме того, работу необходимо разместить на сайте правпремии.рф. Электронная почта организаторов премии: pravpremii@minobrnauki.gov.ru

Подробную информацию о конкурсе работ, представляемых на соискание премий правительства Российской Федерации 2024 года, можно получить по ссылке.

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Теги:
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