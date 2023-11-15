Автомобилист из Выксы потерял деньги после звонка злоумышленника Происшествия

Автомобилист из Выксы потерял деньги после звонка злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, молодой человек обратился в сервис для устранения неисправности в автомобиле.

Затем на его мобильный телефон стали поступать звонки - неизвестный предлагал парню купить запчасти для ремонта.

Молодой человек перевел деньги на указанный номер банковской карты, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Автомобилист понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.