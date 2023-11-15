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Общество

Нижегородская область вошла в ТОП-10 по числу заявок о регистрации на конкурс "Это у нас семейное"

18 ноября 2023 11:34  [53] Общество
Фото: президентская платформа «Россия - страна возможностей»

Фото: президентская платформа «Россия - страна возможностей»

Жители Нижегородской области вошли в ТОП-10 по числу заявок о регистрации на конкурс «Это у нас семейное».

Организатором конкурса является платформа «Россия – страна возможностей».

Дистанционный этап конкурса стартовал 25 октября. В семейном аккаунте участникам стали  доступны первые задания для выполнения. С момента запуска конкурса к участию в нем присоединилось более 500 тысяч человек из 87 регионов страны. Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, возглавляют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Наиболее популярными стали задания по темам «Добро и благодарность», «Готовим вместе» и «Домашний уют». Всего же для выполнения доступны следующие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты». Но это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.

По информации президентской платформы «Россия - страна возможностей», сейчас участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы. Например, организаторы предлагают приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять: можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье.

Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний в режиме онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых должны быть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

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Теги:
Конкурсы Семья
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