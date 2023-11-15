Глеб Никитин: "Программа форума "Метеор" ответит на важные вопросы" Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородский форум «Метеор» получил статус окружного и войдет в официальную линейку форумов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на 2024 год.



Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, система форумов была представлена на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной власти, реализующими молодежную политику в различных субъектах Российской Федерации. Встреча состоялась в Ямало-Ненецком автономном округе.



По словам заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева, нижегородский форум «Метеор» станет для ребят из Приволжского федерального округа в определенной мере заменой форума «iВолга», который решено вывести на федеральный уровень.



«Нижегородцы всегда были активными участниками «iВолги» и, учитывая новый этап развития этого форума, по итогам строгого отбора принято решение присвоить нижегородскому региональному форуму «Метеор» статус окружного. Мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки», - сказал Олег Машковцев.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для региона такое решение имеет большое значение.



«Наши статусы – не просто слова. Через них мы раскрываем новые грани региона. Нижний Новгород получил статус «Культурной столицы-2024», поэтому программа форума «Метеор» ответит на важные вопросы: какой должна быть молодежная культура в России; как меняются культурные традиции в современном мире; как сохранить культурное своеобразие России и как в этом должна участвовать молодежь. Для Приволжского федерального округа важно создание объединяющей, а не конкурентной среды, поэтому мы сделаем участников форума соавторами образовательной программы. Планируем внедрять итоги работы смен в программу развития площадки. Это касается как арт-объектов, так и интеграции лекториев от молодых ученых, деятелей культуры», - отметил Глеб Никитин.



Министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева пояснила, что в отборе участников форума будут задействованы руководители смен.



«Важно, чтобы они лично знакомились с анкетами и понимали запросы, а также смогли построить траектории развития сообществ и конкретных участников. Вернувшись с форума, ребята встроятся в проекты молодежной политики или проекты смежных министерств своих регионов, поэтому планируем активно интересоваться мнением министров по молодежной политике о том, какие запросы существуют со стороны органов власти», — сказала она.

В 2024 году в ходе форума «Метеор» будет реализовано восемь образовательных треков. Программа будет тесно связана с темой «Культурной столицы».



Помимо шести традиционных для «Метеора» направлений: «Движение навстречу» (волонтерство), «Креативные индустрии», «Прямой эфир» (медиа), «Верный курс» (управление командами), «Сила мысли» (наука и технологии) и «Инвестируй в будущее» (бизнес), в рамках окружного форума также появятся новые траектории — смена РДДМ «Движение первых» и смена для представителей молодежных центров регионов Приволжского федерального округа. Несмотря на разные целевые аудитории, они будут объединены единым смыслом и будут отражать синергию культуры, науки, креативных индустрий и молодежной политики.



Также в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В прошлом году было подано 135 заявок, 68 человек смогли защитить проект. Грантовую поддержку получили 33 нижегородца на сумму почти 18,5 млн рублей. Помимо образовательной программы, на форуме будет предусмотрена культурно-развлекательная «Программа 2.0».



Напомним, молодежный форум «Метеор» проходил два года подряд на берегу Горьковского моря на двух площадках одновременно: в спортивно-оздоровительных лагерях ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Заря» и ННГАСУ «Чкаловец». Его участниками в 2023 году стали 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из всех муниципальных образований региона.



На «Метеор» приехало более 100 спикеров, среди которых советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова, руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» Роман Пономаренко, журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк, основатели центра современного искусства «Терминал» Майя Ковальски и Полина Юдина.



Организаторами окружного форума «Метеор» станет министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр «Высота».



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