"Zа самбо вместе!": нижегородские чемпионы разных поколений вышли на ковер в честь 85-летия самбо Спорт

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

В Академии спорта в Кстово состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню самбо и 85-летию этого вида спорта.

Официально на всероссийском уровне День самбо отмечается в этом году впервые, с такой инициативой выступила партия «Единая Россия».

Как сообщает пресс- служба НРО "Единой России", праздник самбо в Кстове объединил ветеранов, мастеров спорта и ребят, которые делают свои первые шаги в этом виде единоборств. Спортсменов поздравили представители министерства спорта, федерации самбо Нижегородской области, администрации Кстовского округа.

«Самбо – спорт сильных и мужественных. Самбо имеет огромное значение для России, он является отображением национального характера - стойкого и непобедимого. Отечественный вид единоборства, который вобрал в себя все самое лучшее - отвагу, смелость и силу духа всего многонационального народа нашей великой страны. Философия самбо - это философия развития, постоянного обновления и открытости ко всему лучшему. За самбо! За Россию!» - сказал министр спорта Нижегородской области, региональный координатор проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия» Александр Кононов.

Главными и почетными участниками торжественного мероприятия стали чемпионы, призеры, заслуженные мастера спорта, тренеры разных лет: те, кто стоял у истоков становления и развития самбо в регионе и стране; и их достойные последователи, сегодня прославляющие нижегородскую школу самбо на соревнованиях самого высокого уровня. Именитые спортсмены провели «экстра-мастер-класс», поочередно в паре выходя на ковер и показывая свои коронные приемы.

«История самбо в России пестрит победами наших борцов! Нам есть чем гордиться - 30 чемпионов мира! Преемственность традиций и связь поколений - залог новых побед. Проект «Zа самбо» позволяет нам привлечь внимание и интерес еще большего количества юношей и девушек, а значит, в нашей области будет больше здоровых и сильных людей!» - уверен президент Федерации самбо Нижегородской области Андрей Барынкин.

Напомним, осенью прошлого года в Нижегородской области стартовал партийный проект «Zа самбо».

«Проект реализует несколько направлений. Ключевым из них является «Самбо в школу». Это формирование школьных лиг, секций по самбо, создание условий в образовательных учреждениях и спортшколах, подготовка педагогов и тренеров. А также проведение соревнований и различных мероприятий по привлечению детей и подростков к занятиям этим видом спорта. Ведь самбо это не просто спорт, а прежде всего воспитание патриотов в любви к Родине, умении защищать наши ценности, что особенно актуально в наши дни», - рассказал региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», директор спортивной школы «Радий» Владимир Поддымников.

В этот день в Академии также были отмечены еще две важные даты - 30-летие проведения Чемпионата Мира по самбо в Кстово и 85-летие со дня рождения основателя Кстовской школы самбо Михаила Бурдикова. Школа подготовила десятки тысяч спортсменов разных разрядов.

«Михаил Геннадьевич Бурдиков – это пророк самбо, он обладал видением, что у самбо большое будущее, знал и понимал, как развивать школу. Самбо – это развивающийся вид спорта, который вбирает в себя самое лучшее», - отметил чемпион UFC, актер кино, общественный деятель Олег Тактаров, который был воспитанником Кстовской школы самбо.

В рамках юбилейного праздника прошло награждение знаком «За вклад в развитие самбо» и сертификатов об аккредитации спортивных школ и клубов. А также состоялись Всероссийские соревнования по самбо среди юношей.

Напомним, Всероссийский день самбо учрежден по инициативе «Единой России». С этим предложением партия в прошлом году обратилась к Президенту, он его поддержал. День самбо теперь отмечается – 16 ноября.

Летом 2022 года «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо». Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо. При поддержке партии регионах реализуется проект «Самбо - в школу!». Впервые дан старт «Школьной лиге самбо».

Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы «Единой России».

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