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Общество

Нижегородцы примут участие в финале всероссийского чемпионата лучших сантехников в Челябинске

18 ноября 2023 16:10  [52] Общество

Команда из Нижнего Новгорода «Волга с комфортом» вошла в число лучших на всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России».

Как сообщает министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области, сантехники домоуправляющей компании Московского района Нижнего Новгорода Сергей Тронин и Виктор Кокурин успешно справились с отборочными этапами соревнования.

В первом этапе «Добро согревает» они пришли на помощь инвалиду первой группы Татьяне Ефимовой: бесплатно заменили сантехнику в ванной комнате. Также мастера заменили сантехнику в центре «Сияние», где занимаются семьи, в которых есть дети с особенностями развития.

В рамках второго этапа участники чемпионата провели мастер-класс для обучающихся нижегородской школы №167. Школьники узнали о тонкостях работы сантехником и под руководством нижегородской команды собрали из труб фигуры оленя и верблюда.

Теперь участникам команды «Волга с комфортом» предстоит представить Нижегородскую область на финальном этапе Всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», который состоится 23 ноября 2023 года в Челябинске.

Лучший сантехник получит денежный приз и кубок.

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Теги:
ЖКХ Чемпионат
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