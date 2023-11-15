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Спорт

Работа главного тренера дзержинского ФК "Химик" снова получила высокую оценку

18 ноября 2023 17:06  [115] Спорт

Наставник дзержинского «Химика» Сергей Передня снова признан лучшим тренером в группе 2 второй лиги (дивизион «Б»), теперь - по итогам ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Химик".

Следует напомнить, что в двух ноябрьских турах «Химик» в Санкт-Петербурге одержал две победы с одинаковым счетом 3:2 (над «Динамо» и «Звездой»), что, естественно, сыграло свою роль при определении победителя в номинации «Лучший тренер месяца». 

Для главного тренера «Химика» это третье попадание в почетную номинацию, что значительно увеличивает шансы Сергея Передни стать лучшим тренером в группе 2 по итогам всего «переходного» сезона 2023 года.

"В игровом плане в нашей группе ноябрь получился коротким месяцем - команды сыграли всего два тура. По стечению обстоятельств Сергея Александровича не было на тренерском мостике "Химика" (главный тренер находился в больнице, где ему была сделана операция аппендицита). В его отсутствие вел дзержинскую команду к победе его помощник Николай Николаевич Кашенцев, который по праву может разделить этот успех со своим коллегой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Теги:
Дзержинск Футбол
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