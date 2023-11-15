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МЧС: нижегородцы должны контролировать электроприборы и печное отопление в связи с наступившими холодами

19 ноября 2023 10:46  [104] Общество

В ГУ МЧС Нижегородской области сообщили, что из-за наступления холодной погоды нижегородцы должны контролировать состояние электроприборов и печного отопления.

Как подчеркнули в ведомстве, с наступлением холодов в регионе традиционно возрастает количество пожаров, возникающих из-за неисправного печного отопления и при эксплуатации бытовых электроприборов.

Согласно статистике, ежегодно каждый шестой пожар происходит из-за неисправного печного отопления, а каждый четвертый – из-за электротехнических причин.

Жителей региона призывают полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования.

Кроме того, важно не допускать перекала печей и перегрузки электросети. Также нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящуюся печь.

Как сообщалось ранее, смена климатических сезонов произойдёт в Нижегородской области на этой неделе.

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Теги:
МЧС Погода
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