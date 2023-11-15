Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Воскресенском округе

Фото: прокуратура Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль обстоятельства смертельного ДТП в Воскресенском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, утром 19 ноября на 133 км трассы Р-177 водитель автомобиля "Ниссан Скайлайн" выехал на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещен, после чего съехал в кювет.
В результате аварии три человека погибли, еще один был госпитализирован.
На месте ДТП работают правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы.
Ранее сообщалось, что двойное ДТП на одном пешеходном переходе произошло в Лысковском районе.
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