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Общество

Алексей Алехин покидает нижегородский ОНФ

19 ноября 2023 13:32  [51] Общество

Руководитель нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин написал в Telegram-канале о своем уходе с занимаемой должности.

Как сообщил экс-руководитель исполкома ОНФ по Нижегородской области, он перейдет на другую работу.

"Время летит быстро, но я не могу сказать, что четыре с половиной года, которые я проработал в Народном фронте прошли незаметно", - отметил он. 

По словам Алексея Алехина, за время его работы в нижегородском ОНФ удалось добиться решения целого ряда вопросов.

Так, муниципалитеты в стране теперь не платят за газ для Вечных огней. Кроме этого, были положительно решены сотни обращений нижегородцев.  

Алексей Алехин также отметил, что несмотря на уход из ОНФ, он продолжит курировать оказание помощи фронту на СВО, по-прежнему будет оказывать поддержку землякам.

Как сообщалось ранее, Нижегородский ОНФ будет разбираться со свалкой в Артемовских лугах.
 

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Теги:
ОНФ
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