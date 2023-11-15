Нижегородская спортшкола №9 вступила в "Движение первых" Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Спортшкола №9 Нижнего Новгорода стала первым из спортивных образовательных учреждений города участником общероссийского "Движения Первых". Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как написал глава города, воспитанники спортшколы стали инициаторами вступления в движение.

"Они уже готовятся к участию в проектах "Будь здоров", "Достигай и побеждай", "Дерзай и открывай", "Найди призвание", - отметил Юрий Шалабаев.

Он также напомнил, что именно в этой школе учились первый женский международный мастер по шахматам в Нижнем Новгороде Екатерина Гольцева, первая победительница первенства мира по шахматам среди девушек Кристина Завиваева, победитель первенства мира по тайскому боксу среди юношей Михаил Малов и другие сильнейшие ребята.

"В скором времени ряды "Движения Первых" пополнят и другие спортивные школы, заявки мы уже получаем", - резюмировал мэр.

Как сообщалось ранее, первичное отделение "Движения Первых" открылось в НГТУ имени Р.Е. Алексеева.