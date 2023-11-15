Воспитанники Первого санаторного детского дома посетили благотворительный фонд "Сострадание НН" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Воспитанники Первого санаторного детского дома посетили нижегородский приют для бездомных животных "Сострадание НН". Такую поездку для них организовали волонтеры "Единой России" по просьбе воспитателей и самих ребят.

"Такие встречи меняют детей в лучшую сторону. Они становятся добрее и внимательнее к окружающему миру, учатся заботиться о других и потом сами показывают пример ровесникам, как нужно обращаться с животными", - отметила региональный координатор партпроекта "Крепка семья", директор Управления соцзащиты населения Сормовского района Нижнего Новгорода Ирина Гончарова.

Сотрудники рассказали ребятам о приюте; о том, как попадают сюда животные; как их выхаживают и заботятся о них; о бытовом распорядке и волонтерской помощи. Объяснили правила поведения с питомцами, ведь каждый из них со своим характером и особенностями. Особые впечатления у детей вызвали истории животных.

Для юных гостей провели экскурсию по приюту, они пообщались с животными, с радостью погуляли и поиграли с собаками и кошками.

"Поездка очень понравилась детям, эмоции переполняли, особенно самых маленьких. В нашем учреждении по санитарным требованиям нельзя держать животных, а ребята просят, подкармливают, когда видят на улице котенка или щенка. И помощь животным в приютах дает им возможность помогать, проявить свои чувства. Участие в таких мероприятиях, общение с животными учит детей ответственности, трудолюбию, а самое главное – добру и милосердию", - поделились воспитатели Первого санаторного детского дома.

По итогам поездки дети пожелали как можно чаще навещать питомцев приюта, захотели помогать ухаживать за животными, искать им новых хозяев.

Также волонтеры "Единой России" передали корм для животных.

Напомним, активисты, депутаты, волонтеры партии регулярно оказывают поддержку приютам для бездомных животных. Они передают корм, медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, а также помогают в уборке территорий.