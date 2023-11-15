Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2023 15:10  [3] Воспитанники Первого санаторного детского дома посетили благотворительный фонд "Сострадание НН"
19 ноября 2023 14:17  [100] Нижегородская спортшкола №9 вступила в "Движение первых"
19 ноября 2023 13:32  [109] Алексей Алехин покидает нижегородский ОНФ
19 ноября 2023 12:23  [153] Жители Нижегородской области могут выдвинуть свои работы в области науки и техники на премию Правительства РФ
19 ноября 2023 10:46  [147] МЧС: нижегородцы должны контролировать электроприборы и печное отопление в связи с наступившими холодами
18 ноября 2023 17:34  [323] Нижегородская область вошла в ТОП-10 по числу заявок о регистрации на конкурс "Это у нас семейное"
18 ноября 2023 16:10  [273] Нижегородцы примут участие в финале всероссийского чемпионата лучших сантехников в Челябинске
18 ноября 2023 13:17  [343] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе
18 ноября 2023 11:54  [315] Глеб Никитин: "Программа форума "Метеор" ответит на важные вопросы"
18 ноября 2023 11:42  [321] Нижегородцы могут подать заявку на соискание премии правительства РФ в области образования
Общество

Воспитанники Первого санаторного детского дома посетили благотворительный фонд "Сострадание НН"

19 ноября 2023 15:10  [3] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Воспитанники Первого санаторного детского дома посетили нижегородский приют для бездомных животных "Сострадание НН". Такую поездку для них организовали волонтеры "Единой России" по просьбе воспитателей и самих ребят. 

"Такие встречи меняют детей в лучшую сторону. Они становятся добрее и внимательнее к окружающему миру, учатся заботиться о других и потом сами показывают пример ровесникам, как нужно обращаться с животными", - отметила региональный координатор партпроекта "Крепка семья", директор Управления соцзащиты населения Сормовского района Нижнего Новгорода Ирина Гончарова. 

Сотрудники рассказали ребятам о приюте; о том, как попадают сюда животные; как их выхаживают и заботятся о них; о бытовом распорядке и волонтерской помощи. Объяснили правила поведения с питомцами, ведь каждый из них со своим характером и особенностями. Особые впечатления у детей вызвали истории животных. 

Для юных гостей провели экскурсию по приюту, они пообщались с животными, с радостью погуляли и поиграли с собаками и кошками.  

"Поездка очень понравилась детям, эмоции переполняли, особенно самых маленьких. В нашем учреждении по санитарным требованиям нельзя держать животных, а ребята просят, подкармливают, когда видят на улице котенка или щенка. И помощь животным в приютах дает им возможность помогать, проявить свои чувства. Участие в таких мероприятиях, общение с животными учит детей ответственности, трудолюбию, а самое главное – добру и милосердию", - поделились воспитатели Первого санаторного детского дома.    

По итогам поездки дети пожелали как можно чаще навещать питомцев приюта, захотели помогать ухаживать за животными, искать им новых хозяев. 
Также волонтеры "Единой России" передали корм для животных.  

Напомним, активисты, депутаты, волонтеры партии регулярно оказывают поддержку приютам для бездомных животных. Они передают корм, медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, а также помогают в уборке территорий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Единая Россия Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph