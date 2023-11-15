Глеб Никитин: "В Нижегородской области сложилась очень сильная преподавательская школа" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем преподавателя высшей школы.

"Уважаемые преподаватели вузов! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

В Нижегородской области сложилась очень сильная преподавательская школа с богатыми традициями и хорошей базой. Вам удается не просто готовить профессионалов, но и воспитывать молодых людей, пробуждать в них интерес к науке. Такая деятельность требует постоянной самоотдачи и развития. Каждый из вас, как правило, ведет активную исследовательскую деятельность, стремится к новым горизонтам!", - говорится в тексте поздравления.

"2023 год по инициативе президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника. Это подчеркивает важность вашей работы для всего нашего государства. В деле достижения технологического суверенитета именно ваш вклад является основополагающим. Вместе с вами мы развиваем базу подготовки кадров, научно-исследовательскую инфраструктуру. Активно создается в Нижнем Новгороде ИТ-кампус мирового уровня, растет Нижегородский научно-образовательный центр, вузы становятся участниками важных программ в рамках национального проекта "Наука и университеты". Впереди еще много новых побед, в основе которых - ваше неравнодушие и труд на благо региона.

В профессиональный праздник желаю вам новых профессиональных достижений! Пусть никогда не покидает вас исследовательское вдохновение! Здоровья и благополучия!", - сказал губернатор.