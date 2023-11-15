Жители одного из домов в Дзержинске временно расселены из-за возможной угрозы карстового провала Общество

Жителей первого подъезда дома №28Б по улице Попова в Дзержинске Нижегородской области временно расселили из-за угрозы карстового провала.

Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, ООО "УК Чистый берег" с привлечением подрядной организации ООО "Научно-производственный центр "Карст" уже провела часть обследования и работ на доме.

При этом в адрес администрации Дзержинска по состоянию на 19.11.2023 не поступили отчеты с исследованиями карстовой опасности, выполненными управляющей компанией с согласия жителей.

В связи с отсутствием официальных данных администрация Дзержинска для квалифицированной и обоснованной оценки карстовой опасности уже привлекла специализированные организации, с целью обследования несущих конструкций.

В интересах жителей первого подъезда дома №28Б по улице Попова, для их безопасности, сохраняется введенный ранее режим повышенной готовности.

Муниципалитет также продолжает предоставлять временное размещение с бесплатным питанием в детском лагере. По состоянию на 19.11.2023 никто из проживающих во временном жилье не вернулся в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что провал грунта повредил дома в селе под Кстово.