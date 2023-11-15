Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 20 ноября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 20 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе запланировано отключение электроэнергии на Гордеевке с 8:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Экономическая, 1-10; 2-я Экономическая, 4-12 (чет.); ул. Кожанова, 3-10, 12, 14; пер. Семёновский, 2-20; ул. Уральская, 2, 3, 4; ул. Уфимская, 2-11; ул. Хохломская, 14-30 (чет.); ул. Чебоксарская, 3-20, 22-32 (чет.).

В Московском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 12:00 - свет отключат в одном многоквартирном доме по ул. Героя Рябцева,1а, а также в административном здании на ул. Чаадаева, 1.

Кроме того, на ул. Березовской в доме № 90 с 9:00 до 15:00 будет отграничена подача горячей воды.

В Приокском районе с 9:00 до 12:00 света не будет на Анкудиновском шоссе: АЗС "Сити Петролиум", а также в домах № 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

В Сормовском районе с 12:00 до 17:00 будут обесточены дома и административные здания в Копосове: ул. Ким, 27-47 (нечет.), 49-140, 142-158 (чет.); ул. Лунская, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 132а, 136, 137, 138; ул. Котова, 2-7, 9-21 (нечет); пер. Крутой, 1-9, 11, 13, 15; пер. Общественный, 1, 3-7, 9-15, 17, 19, 20, 21; ул. Ровная, 1-44, 46-56 (чет.).

В Советском районе с 8:00 до 18:00 будут проводиться работы на сетях ГВС,которые затронут ул. Ванеева, д. 20,22, ул. Республиканскую, д. 23, 25, 27 - там отключат горячую воду.