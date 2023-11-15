Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на будущей неделе Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе с 20 по 24 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

20 ноября

17:00 - китайский язык;

21 ноября

12:00- йога;

13:00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы";

14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";

17:00 - лекция "Культура Китая";

22 ноября

11:00-15:00 - мастер-классы "Погружение в культуру Индии";

16:00 - лекция "Разработка мобильных игр и приложений: с чего начать?";

17:00 - занятия в экошколе "Студент";

17:30 – лекция и мастер-класс "Инструменты интернет-маркетинга, как они работают";

23 ноября

15:00 - цикл лекций "Доктор говорит";

24 ноября

10:00-19:00 - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи;

12:00 - занятия по английскому языку;

13:00 - лекция "Горький и Шаляпин. Гении в профессии, простые люди в жизни. Дружба двух великих людей".

Кроме того, в Штабе продолжается акция "Напиши письмо маме", посвящённая Дню матери. Любой желающий может написать поздравительную открытку своей маме и сразу же в Штабе отправить её по почте.