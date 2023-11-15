Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на будущей неделе

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На предстоящей неделе с 20 по 24 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.
20 ноября
17:00 - китайский язык;
21 ноября
12:00- йога;
13:00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы";
14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
17:00 - лекция "Культура Китая";
22 ноября
11:00-15:00 - мастер-классы "Погружение в культуру Индии";
16:00 - лекция "Разработка мобильных игр и приложений: с чего начать?";
17:00 - занятия в экошколе "Студент";
17:30 – лекция и мастер-класс "Инструменты интернет-маркетинга, как они работают";
23 ноября
15:00 - цикл лекций "Доктор говорит";
24 ноября
10:00-19:00 - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи;
12:00 - занятия по английскому языку;
13:00 - лекция "Горький и Шаляпин. Гении в профессии, простые люди в жизни. Дружба двух великих людей".
Кроме того, в Штабе продолжается акция "Напиши письмо маме", посвящённая Дню матери. Любой желающий может написать поздравительную открытку своей маме и сразу же в Штабе отправить её по почте.
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