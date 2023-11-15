Студенты Кстовского нефтяного техникума побывали на Новогорьковской ТЭЦ Общество

Фото: “Т плюс”

17 ноября на Новогорьковскую ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приезжали третьекурсники Кстовского нефтяного техникума им. Б.Н. Корнилова, обучающиеся по профильным для энергетики специальностям.

Студенты побывали в основных производственных цехах и на щитах управления ТЭЦ, увидели в действии мощные газотурбинные установки и новейшие, основанные на цифровых технологиях системы управления.

Также сотрудники компании рассказали юным гостям о принципах устойчивого развития ООН, ESG-стратегии, экологических акциях и волонтерских программах "Т Плюс" и провели с ними экологическую игру "Экоревизорро". На прощание всем участникам поездки вручили памятные подарки.

Экскурсия на ТЭЦ была организована в рамках корпоративной программы "Т Плюс" "Открытый турникет".

"Специалисты компании постарались сделать так, чтобы визит на станцию оказался для будущих энергетиков полезным и интересным. Сегодня они не только воочию познакомились с работой передового энергетического оборудования, но и пополнили багаж экологических знаний. Надеюсь, что в недалеком будущем мы увидим нынешних студентов в числе сотрудников станции и тепловых сетей", – отмечает главный менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности Нижегородского филиала "Т Плюс" Анастасия Федосеева.

"Экоревизорро" – командная онлайн игра, разработанная в "Т Плюс" для поддержки молодежных инициатив, развития волонтерства и реализации ESG-стратегии. Вопросы игры посвящены животному и растительному миру бассейна Волги, правильному экологическому поведению, принципам устойчивого развития, основным достижениям Группы "Т Плюс" в области сохранения природы.