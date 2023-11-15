Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан в Сокольском Общество

23 ноября с 14 до 16 часов состоится прием граждан и представителей организаций в Сокольском районном отделении судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области по адресу: г. о. Сокольский, ул. Приволжская, д. 55.

Прием проведет руководитель ГУФССП России по Нижегородской области – главный судебный пристав Нижегородской области, полковник внутренней службы Александр Викторович Юдин.

Записаться на прием к руководителю Главного управления Юдину А.В. можно по телефону 8 (831) 223-29-82.