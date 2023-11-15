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Бизнес

Нижегородцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие ценные призы в честь 30-летия МТС

20 ноября 2023 13:15  [95] Бизнес

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Компания МТС, объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы. 

В честь 30-летия МТС в России, компания разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы, а также дарит всем участникам гарантированные подарки. Нижегородцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки и много других призов.

"МТС пришла в Нижний Новгород в 2001 году, но сама компания старше. И за время своего существования она прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с множеством сервисов. В свой день рождения мы решили поблагодарить наших пользователей за оказанное доверие и подарить возможность выиграть нечто большее, чем просто материальные подарки. Ведь побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем или актером – по-настоящему ценный опыт. Принять участие в розыгрыше могут не только абоненты МТС, а значит шанс на исполнение мечты есть у каждого нижегородца", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru

Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

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Теги:
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