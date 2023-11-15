Турпоток в Выксу удвоился за последние три года Общество

Фото: ОМК

Число туристов, посетивших Выксу в 2023 году, по прогнозам превысит 78 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба ОМК, всего число туристов за последние три года в город металлургов выросло почти в два раза.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых отметила рост турпотока в Выксу в ходе публичной дискуссии "Как культурные проекты возрождают локальную идентичность и привлекают туристов". Мероприятие состоялось в Московской школе управления "Сколково" в рамках образовательной программы ВЭБ.РФ и Минэкономразвития "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития".

Ирина Седых рассказала про опыт работы фонда "ОМК-Участие" и Объединенной металлургической компании в Выксе. Компания и фонд занимаются развитием культуры и искусства, инклюзии и образования. Также на постоянной основе осуществляется поддержка проектов, инициированных жителями.

В Выксе ОМК строит жилье, обновляет и создает новую социальную и туристическую инфраструктуру. Крупным проектом компании и фонда в области современной городской культуры является"Выкса-фестиваль", ежегодно проходящий в городе уже 13 лет. Планируется, что в 2027 году, когда будет полностью готов индустриально-туристский центр "Шухов-парк", общий турпоток в Выксу превысит 160 тысяч человек в год.

"На "Выкса-фестивале" почти нет гастрольных мероприятий, все события тесно связаны с местным контекстом. В них участвуют и гости города, и выксунцы, которые стремятся делать свой город лучше и привлекательнее. Расширение круглогодичной культурной повестки и развитие комфортной городской среды способствуют росту туристического потока, создают новые форматы культурного досуга и развития людей, помогают создавать новые рабочие места в малом бизнесе и привлекать сотрудников на градообразующее предприятие", – отметила Ирина Седых.

Как сообщалось ранее, ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма.