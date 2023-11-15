Депутаты Думы Дзержинска приняли участие во Всероссийской акции "Коробка храбрости" Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска приняли участие во Всероссийской акции "Коробка храбрости". Акция проводится уже 10 лет накануне Всемирного дня ребёнка, который отмечается 20 ноября.

В Дзержинске сбор игрушек вели в нескольких пунктах. Так, например, "коробки храбрости" были установлены в ФОКе "Ока", Дворце детского творчества, Дворце культуры химиков. Игрушки, настольные игры, раскраски, головоломки обязательно в заводской упаковке приносили и дети, и взрослые.

К акции присоединились и депутаты Думы Дзержинска. Среди них Евгений Минервин, Денис Савинов, Ирина Скрягина. Игрушки для детей принесли все представители фракции КПРФ в Думе: Александр Терентьев, Сергей Смирнов, Сергей Елизаров, Андрей Горюнов, Сергей Гаврюшкин, Михаил Умнягин.

"Несомненно, это отличная акция. Уверен, все вместе мы сможем немного украсить жизнь ребят, которые сейчас находятся в больницах. На мой взгляд, такие акции можно и нужно проводить не только раз в год, а гораздо чаще", - сказал руководитель фракции КПРФ в Думе Дзержинска Александр Терентьев.

Все игрушки, собранные в рамках акции, будут переданы в детские медицинские учреждения.