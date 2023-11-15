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Общество

Нижегородские проекты попали в шорт-лист "Зеленой премии - 2023"

20 ноября 2023 14:55  [81] Общество

Фото: РЭО

НИА "Нижний Новгород" - Андрей Сахаров

Жюри "Зеленой премии" отобрало шорт-листы экопроектов. Всего со всей страны поступило более чем 3800 заявок - это почти на 30% больше, чем в прошлом году.

"Зеленая премия" – конкурс, в котором отбираются лучшие экологические проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с отходами. Премия проводится при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

Экологические проекты, участвующие в премии, посвящены заботе об окружающей среде, формированию общественных экопривычек, развитию сферы по утилизации отходов в России и повышению осведомленности общества об экологической ситуации в стране.

В состав жюри "Зеленой премии" в 2023 году вошли эксперты из области по переработке отходов, экологические активисты и представители органов государственной власти.

Всего представлено шесть номинаций: "Образовательные проекты", "Культурные и медийные проекты", "Инициативы отраслевых компаний", "Общественные и волонтерские проекты", "Корпоративные проекты", "Экологичные практики в строительстве".

В шорт-листе претендентов есть несколько нижегородских проектов.

Так, в категории "Культурные и медийные проекты" представлены Галерея искусств "Луна" и худгруппа "Осознанность" с проектом фестиваля "ЭКОВОЛНА". Также в номинации представлен проект компании "Инфинити Пластик", которая осуществляет прием и переработку вторичных полимеров.

В категории "Инициативы отраслевых компаний" участвует Группа компаний "Ситиматик" с проектом "Биорепеллентация". Организация, напомним, занимается созданием мусоросортировочных комплексов, построенных по всем требованиям экологической безопасности в рамках областной программы по обращению с отходами.

Финал "Зеленой премии - 2023" пройдет 4 декабря в Москве, где среди номинантов будут определены лучшие. Авторы проектов получат поддержку для дальнейшего развития своих экопроектов.

"Но главное, что они заявят о себе и покажут на своем примере, что на экологическую обстановку в своей стране можно влиять в лучшую сторону", — подытожил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Подробнее ознакомиться со списком лучших экопроектов можно на сайте премии.

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Теги:
Премия РЭО Экология
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